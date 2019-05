MOTOS DE AGUA El asturiano Adrián Caballero, tercero en el Campeonato de España en Marbella Adrián Caballero, durante la competición. / E. C. E. C. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:22

No es habitual que un asturiano logre un gran resultado a nivel nacional en una especialidad que no tiene una excesiva tradición en la región como las motos de agua. Adrián Caballero, de Motos de Agua Poniente consiguió arrancar un meritorio tercer puesto en el Campeonato de España y andaluz de esta disciplina celebrado el pasado fin de semana en aguas de Marbella, en la modalidad GP1 y GP2 modalidad circuito y GP2 modalidad rallyet. No lo tuvo fácil el piloto asturiano que, en la segunda manga tuvo la presión de Samuel Pujante, para arrebatarle un puesto en podio. Sin embargo, Caballero aguantó y consiguió los puntos necesarios para retener la tercera plaza, eso sí, lejos de los dos primeros puestos de la clasifación. A buen seguro que la experiencia le servirá para realizar un papel destacado en el Rally Jet Villa de Gijón, que cumplirá su segunda edición. Está previsto que se desarrolle en el puerto deportivo los días 11 y 12 de julio. La prueba está organizada por Asturias JetSki Club y en su estreno consiguió concitar la atención de muchos curiosos que no se quisieron perder una competición de este tipo.