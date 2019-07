AJEDREZ El asturiano Diego Vergara destaca en el campeonato de España sub 14 Diego Vergara, con el trofeo conseguido. / LUISA ANTÓN El torneo Ciudad de Oviedo, que se disputa hasta el domingo, reúne a más de cien ajedrecistas ALFIL GIJÓN. Miércoles, 17 julio 2019, 00:14

El talentoso ajedrecista asturiano Diego Vergara, que se proclamó hace diez días campeón de España sub 12, volvió a destacar en el Nacional destinado a los jugadores de la categoría sub 14. El belmontino realizó siete puntos de los nueve posibles y finalizó en la séptima plaza, empatado en el quinto puesto, a pesar de que tiene dos años menos que sus rivales. Esta nueva experiencia le servirá como un buen entrenamiento para el Campeonato de Europa de Jóvenes, que comenzará el 1 de agosto en Bratislava, capital de Eslovenia, y en el que Diego Vergara representará a España. Hay que reseñar también la actuación de Steve Badillo, que logró vencer en los seis primeros litigios y se situó líder en solitario en la séptima ronda, en la que cometió un grave error que le acarreó la derrota cuando disponía de unas tablas muy fáciles. Esto hizo que se viniera abajo mentalmente, por lo que perdió en la octava ronda ese mismo día, y cerró su actuación con un empate para totalizar seis puntos y medio que le colocaron en la novena plaza del torneo. Una lástima, porque su actuación hacía pensar en cotas mayores. Eduardo Castro, Paula Martínez, Aitor Siscar y Miguel Suárez terminaron con cinco puntos, Jesús González y Nicolás Díaz hicieron tres puntos y medio, Nicolás Arce sumó tres puntos y Lucía González no logró puntuar. En la modalidad de ritmo rápido el mejor fue Eduardo Castro, que logró cinco puntos y medio; a medio punto se clasificó Steve Badillo y con cuatro puntos y medio quedó Miguel Suárez. Con cuatro puntos terminaron Jesús González, Aitor Siscar y Paula Martínez. Ya está en marcha el Campeonato de España destinado a los sub 16 con la presencia de dos asturianos: Iyán Guedes y Paula Bermúdez. La prueba finalizará el domingo.

Torneo de Benasque

Por otra parte, el gran torneo internacional de Benasque reunió a cuatrocientos treinta ajedrecistas y en él participaron una docena de asturianos. El más destacado fue Iyán Guedes, que firmó seis puntos de los diez posibles. Pedro González, Juan Ramón Rodríguez y Adán Álvarez hicieron cinco puntos y medio, Blanca de la Peña firmó cinco, Javier Menéndez, cuatro y medio; Antonio Manzano, cuatro; Miguel Ángel Crespo, Lorena Rodríguez, Irene Fernández y Sara Olivares sumaron tres puntos y medio; y José Antonio González finalizó con tres puntos.

Arrancó ya el abierto internacional Ciudad de Oviedo con ciento nueve ajedrecistas en nómina, entre los que destacan veintiocho titulados, nueve de ellos con más de 2400 puntos de Elo internacional. Los primeros del orden de fuerza y principales favoritos al triunfo son los grandes maestros Karen Grigorián, de Armenia; Arthur Kogan, de Israel; José Cuenca, de España; e Isán Ortiz, de Cuba, todos ellos por encima de los 2500 puntos de Elo, como el maestro holandés Miguoel Admiraal.

Las partidas se disputan en el Palacio de Congresos de la capital, el popular Calatrava, y se juegan a partir de las cinco de la tarde todos los días. La última ronda se jugará el domingo, a partir de las diez de la mañana.

Por último, el lunes próximo dará comienzo el torneo del Grupo Covadonga, en el que hay ya doscientos veintinueve inscritos y más de medio centenar de titulados internacionales en la nómina, con quince de ellos por encima de los 2400 puntos de ránking mundial.