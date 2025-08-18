Asturias brilla en el Nacional de Descenso de Aguas Bravas en Sabero

El piragüismo asturiano volvió a demostrar su enorme nivel en el Campeonato de España de Descenso de Aguas Bravas, disputado en el canal de Sabero- ... Alejico (León). Los representantes de distintos clubes del Principado se colgaron un total de 12 medallas: 4 oros, 3 platas y 5 bronces.

El gran protagonista fue Daniel Montes (júnior), que firmó un doblete de oro en kayak tanto en la prueba de sprint como en la clásica, consolidándose como una de las grandes promesas del panorama nacional.

En la categoría cadete, Diego Ávila tuvo una actuación sobresaliente al conseguir tres preseas: oro en clásica kayak, plata en clásica canoa y bronce en sprint kayak.

Los veteranos también sumaron para Asturias. Iván Quevedo se proclamó campeón en clásica y logró además el bronce en sprint. En la categoría sénior, Raúl Delgado aportó un valioso bronce en la prueba clásica, mientras que en infantil destacó Jorge Quiroga, campeón en canoa sprint y bronce en kayak sprint.

El balance se completó con las medallas de Enol Blanco (júnior), que alcanzó la plata en clásica kayak y el bronce en sprint kayak.

Con este resultado, los palistas asturianos confirman la fortaleza de la cantera y el peso histórico de la región en el piragüismo nacional. La suma de preseas refleja no solo el talento individual, sino también el trabajo constante de los clubes asturianos en la promoción de las aguas bravas.