El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Ávila, cadete del Grupo Covadonga, en lo más alto del podio. FPPA
PIRAGÜISMO

Asturias brilla en el Nacional de Descenso de Aguas Bravas en Sabero

Los representantes de distintos clubes del Principado se colgaron un total de 12 medallas: 4 oros, 3 platas y 5 bronces

C. T. T.

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:22

El piragüismo asturiano volvió a demostrar su enorme nivel en el Campeonato de España de Descenso de Aguas Bravas, disputado en el canal de Sabero- ... Alejico (León). Los representantes de distintos clubes del Principado se colgaron un total de 12 medallas: 4 oros, 3 platas y 5 bronces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  2. 2 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  3. 3 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  4. 4 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  5. 5 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  6. 6 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  7. 7 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  8. 8 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias brilla en el Nacional de Descenso de Aguas Bravas en Sabero

Asturias brilla en el Nacional de Descenso de Aguas Bravas en Sabero