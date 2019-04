AJEDREZ Asturias presume de sus nuevos campeones escolares Éric Rovalino, Nicolás Díaz, Víctor Asensio y Miguel Suárez, del IES Fleming de Oviedo, campeón sub 14. / QUIQUE64 El Codema gana en sub 8 y sub 10, el Ecole en sub 12, el IES Fleming en sub 13 y el Santa María del Naranco en sub 16 ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 10 abril 2019, 00:25

Finalizó la final de los Juegos Escolares que enfrentó a los ocho mejores equipos asturianos de cada categoría de edad.

En categoría sub 8 venció el Codema Botvínik de Gijón y los metales fueron para el Ecole de Llanera y el San Ignacio de Oviedo. En el grupo destinado a los sub 10 se impuso el conjunto gijonés del Codema Capablanca. La plata fue para el Auseva de Oviedo y el bronce para el Aniceto Sela de Mieres.

Mientras, en categoría sub 12 se impuso el Ecole de Llanera y el podio lo formaron el Veneranda Manzano de Oviedo y el San Félix de Candás. En sub 14 venció el Instituto Fleming de Oviedo y el Codema Fischer gijonés y el Instituto Monte Naranco de Oviedo ganaron la plata y el bronce. Por último, en el torneo para los sub 16 se hizo con el triunfo el colegio Santa María del Naranco de Oviedo, mientras que los institutos Aramo de Oviedo y Candás finalizaron en el podio.

Torneo de clubes

Por otra parte, se disputó la segunda jornada de la segunda fase del Campeonato de Asturias de Clubes. En División de Honor, en el grupo por el título, se registraron las victorias del Oviedo 93 y el Real Oviedo frente al Grupo Covadonga y Ensidesa, en ambos casos por sendos 5-1, que dejan la clasificación así: 1º Real Oviedo, con 9 puntos; 2º. Oviedo 93, con 6 puntos; 3º. Ensidesa, con 3 puntos, y, 4º. Grupo Covadonga, con dos puntos.

En el grupo por la permanencia, mientras, los marcadores fueron estos: Pablo Morán-Grupo 64, 4,5-1,5; y Universidad-Siero, 3,5-2,5. La tabla está de esta forma: 1º. Universidad, con 8 puntos; 2º-3º. Pablo Morán y Siero, con 6 puntos; y, 4º. Grupo 64, con cero puntos. El próximo sábado se enfrentarán así: Ensidesa-Grupo, Real Oviedo-Oviedo 93, Universidad-Pablo Morán y Grupo 64-Siero.

En Primera División, en el grupo correspondiente al ascenso, los encuentros quedaron de este modo: Mieres-Valdesva, 1,5-4,5 y Naranco-Antonio Rico, 3-3, lo que deja la clasificación así: 1º. Antonio Rico, con 8 puntos; 2º-3º. Valdesva y Naranco, con 6 puntos; y, 4º. Mieres, con cero puntos.

En el torneo por la permanencia, los enfrentamientos finalizaron de este modo: Candás-San Juan Bautista, 0,5-5,5 y Ateneo 1881-Al Paso, 4,5-1,5. La tabla está de este modo: 1º-2º. San Juan Bautista y Ateneo 1881, con 8 puntos; 3º. Candás, con 3 puntos; y, 4º. Al Paso, con un punto. La próxima ronda los encuentros serán: Mieres-Naranco, Valdesva-Antonio Rico, Al Paso-Candás y San Juan Bautista-Ateneo.

Por último, en Segunda División continúa el dominio del Gradense, que ha ganado los nueve encuentros. La clasificación está de esta manera: 1º. Gradense, con 18 puntos; 2º-3º. Antonio Rico y Alfil, con 13 puntos; 4º-7º-. Casino La Felguera, Real Oviedo, Grupo Covadonga y Ateneo 1881, con 11 puntos. En la última jornada jugarán así: Grupo Covadonga-Gradense, Antonio Rico-Real Oviedo, Alfil-Ateneo 1881 y La Felguera-El Frontón.

La última jornada del Campeonato se disputará el próximo sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde, en los locales de los equipos citados en primer lugar.