AJEDREZ El Ateneo Obrero reunió un centenar de promesas Álvaro Biempica, Miguel Menéndez y, detrás, Adán Álvarez, Paula Martínez y Ángel Martín, vencedores en el torneo ateneísta. / QUIQUE64 Doble victoria de Iyán Guedes en el Circuito Avilés Activa ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 5 junio 2019, 00:10

La séptima edición del Torneo Ateneo en Poniente, que se disputó en uno de los patios de la Laboral Ciudad de la Cultura, reunió a un centenar de jóvenes que se distribuyeron en cinco categorías de edad.

En la prueba destinada a los sub 8 venció Álvaro Biempica, que firmó dieciséis puntos de los dieciocho posibles, los mismos que hicieron Germán Díaz y María Sáez, aunque estos con peor sistema de desempate.

En el torneo para los sub 10 se impuso Miguel Menéndez, que logró ganar todas las partidas y alcanzar los dieciocho puntos. Dieciséis firmó Edén Álvarez y quince hizo Carolina Mulet, plata y bronce respectivamente.

En el grupo correspondiente a los sub 12 venció Ángel Martín, que firmó diecisiete puntos, uno más que Javier González y dos más que Lionel Sierra, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

El triunfo en categoría sub 14 se lo disputaron dos chicas, Paula Martínez y María Joglar. Ambas lograron diecisiete puntos, pero se impuso la primera al obtener mejor desempate. Completó el podio Aitor Siscar, a tres puntos de la cabeza.

Por último, en categoría sub 16 venció Adán Álvarez su particular duelo con Iyán Guedes. El primero realizó diecisiete puntos y el segundo logró dieciséis. Carlos García-Truébano, con quince puntos, completó el cajón.

Por otra parte, en Corvera se celebró la quinta edición de su torneo alevín, que aglutinó a treinta y cinco jóvenes. Hubo tres torneos por categorías de edad. En sub 8 ganó Álvaro Biempica con un pleno de victorias. El podio lo completaron Claudia Canel y Álvaro Ribera. En sub 10 venció Nicolás Martín, que también se impuso en todos los encuentros. Los otros metales fueron para Miguel Menéndez y Mauro Álvarez. En sub 12 el triunfo se lo adjudicó Daniel Vega y el podio lo conformaron Marcos Salas y Rodrigo González.

Todas las partidas ganadas

Iyán Guedes ganó los torneos quinto y sexto del Circuito Avilés Activa y en ambos logró imponerse en todas las partidas. En el quinto superó en un punto a David Vigón y en un punto y medio a Marién Bagüés, que firmó una estupenda actuación y fue tercera, con tres puntos y medio, los mismos que lograron Saúl Pérez, Justiniano Gutiérrez y Lionel Sierra, aunque éstos con peor sistema de desempate. En la sexta prueba de la serie, Iyán Guedes también aventajó en un punto a sus rivales, en este caso Saúl Pérez y Benito Mauro, que conformaron el podio final.

La clasificación general de la prueba, tras seis de los siete torneos disputados, está de la siguiente manera: 1º. Iyán Guedes, con 23,5 puntos; 2º. Lionel Sierra, con 19 puntos; 3º. Saúl Pérez, con 16,5 puntos; 4ª. Marién Bagüés, con 16 puntos; 5º-6º. Darío Bagüés y Nicolás Martín, con 15 puntos; 7º-8º. José Antonio Lloveras y Miguel Ángel Lanza, con 14 puntos, hasta completar los treinta y tres ajedrecistas que han participado en el torneo. El próximo lunes se jugará la séptima y última competición del circuito, que comenzará a las seis de la tarde y se jugará en el polideportivo de La Magdalena, en Avilés.