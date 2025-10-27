El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manolo Taibo, en una foto de archivo en la plaza del Centro Niemeyer. Omar Antuña

La Atlética Avilesina recupera la sección de montaña con el histórico Manolo Taibo al frente

El club avilesino recupera una de las secciones más tradicionales con el objetivo de acercar a los más jóvenes al medio natural e incorpora la Marcha Nórdica

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:40

Comenta

La Atlética Avilesina es la entidad polideportiva más importante de Avilés, por historia y por significado de los valores que ha representado desde su creación ... hasta la actualidad. Como todas las instituciones que fomentan el deporte, ha estado sujeta al devenir del tiempo, a las circunstancias por las que también ha pasado la ciudad en el último siglo, y las diferentes transformaciones que han afectado a los usos y costumbres de los avilesinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

