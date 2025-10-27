La Atlética Avilesina recupera la sección de montaña con el histórico Manolo Taibo al frente

La Atlética Avilesina es la entidad polideportiva más importante de Avilés, por historia y por significado de los valores que ha representado desde su creación ... hasta la actualidad. Como todas las instituciones que fomentan el deporte, ha estado sujeta al devenir del tiempo, a las circunstancias por las que también ha pasado la ciudad en el último siglo, y las diferentes transformaciones que han afectado a los usos y costumbres de los avilesinos.

Los más jóvenes quizás no lo recuerden, pero entre las secciones que han tenido más solera de la Atlética Avilesina se encontraba la de Montaña y uno de los objetivos de la directiva del club, presidida por Gerardo González, era recuperarla. Y lo ha conseguido con un proyecto de impacto, ya que no estará liderada por cualquiera, sino por una eminencia en el mundo de la montaña, tanto en Asturias como en España.

Habrá salidas de montaña sin perder de vista la formación, la técnica y la seguridad, y se incorpora a la sección el club Con2bastones

Una de las secciones más tradicionales de la Atlética tendrá al frente a un histórico del club, Manolo Taibo. Él será el encargado de liderar esta nueva etapa en la que se pondrá el acento en los más jóvenes, para acercar el deporte al medio natural, con un programa de actividades encaminadas a recuperar las salidas a la montaña sin perder de vista la formación, la técnica y la seguridad.

Aunque el fomento de la montaña es el objetivo entre los más jóvenes, la nueva sección de montaña del club avilesino no se olvidará de todas aquellas personas, tenga la edad que tengan, a las que les guste el medio natural. En este orden, se ha llegado a un acuerdo con el Club Escuela Con2bastones para integrarlo en la estructura de la Atlética Avilesina e introducir en el catálogo de actividades del club la Marcha Nórdica, con Sonia Menéndez como responsable de la actividad.