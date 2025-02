España asegura la permanencia en la Superliga en la primera jornada

miguel olmeda Chorzow Sábado, 29 de mayo 2021, 20:08 Comenta Compartir

La selección española de atletismo cumplió con el objetivo principal en la primera jornada del Campeonato de Europa de Naciones: asegurar la permanencia en la Superliga una edición más. Con 81 puntos tras 21 pruebas disputadas, el combinado nacional es sexto a 32.5 puntos de Portugal, el farolillo rojo de la competición y virtualmente descendido a Primera División.

Aunque España no se llevó ninguna victoria en la jornada del sábado, sí que logró cinco segundos puestos muy importantes para la clasificación. No en vano, y a pesar de la descalificación del relevo corto femenino, el combinado nacional tiene a seis puntos (un triunfo da siete) la cuarta plaza, que sería la mejor clasificación de la historia.

A pesar de presentarse en Silesia con un equipo plagado de segundos espadas, Gran Bretaña lidera la tabla provisional superado el ecuador de la competición con 95 puntos. Polonia es segunda con 94.5 y Alemania, tercera con 93.5. La cuarta plaza momentánea para Italia con 87 puntos, seguida de Francia con 83.5 y España con 81. Portugal cierra la clasificación con 48.5 unidades.

Odei Jainaga protagonizó la actuación española más brillante, aunque fuera tercero en la jabalina. El lanzador vasco completó un concurso espectacular, el mejor de su vida, con tres lanzamientos por encima de 80 metros. En el tercer intento, Jainaga mandó el dardo a 84.80m, superando en 70 centímetros su propio récord de España y quedándose a apenas 20 de la mínima olímpica. Y eso que aseguró después de competir que llevaba tres semanas sin tocar la jabalina por una serie de problemas físicos. «Tengo el récord mundial de lanzar más sin entrenar», bromeaba en zona mixta, alegre por el récord pero «con rabia» por quedarse tan cerca de los Juegos. «Si paso de 80 metros en dos competiciones más estaré por ranking», sostiene.

De entre los cinco segundos puestos, el más sorprendente fue el del cuarteto masculino de 4x100m. Arnau Monne, Pol Retamal, Jesús Gómez y Sergio López aún están en categoría sub23, y sin embargo lograron un fantástico registro de 39.07, el mejor español en ocho años, gracias a tres cambios de testigo impecables.

Antes, Lucía Rodríguez había sido segunda en 3.000m, cediendo solo ante la británica Revee Walcott-Nolan con 9:14.45, que aun así es el mejor registro de la madrileña al aire libre. También fueron segundos Malen Ruiz de Azua en la pértiga, superando el listón en 4.35m, y Jesús Gómez en 1.500m, en una carrera lentísima que el burgalés debió endurecer mucho antes, pues se quedó encerrado y no fue capaz de salir a tiempo para ganar. El otro segundo llevó la firma de Aauri Bokesa en 400m, donde consiguió su mejor marca desde 2015: 52.20, que le invitan a soñar para lo que resta de temporada.

Tercer puesto de Carlos Mayo

Otra de las grandes actuaciones fue el tercer puesto de Carlos Mayo, que sumó cinco puntos en 5.000m en una carrera rápida que el acerca a los Juegos con sus 13:18.15, marca personal. Solo un bloqueo en la pierna derecha a falta de 200 metros le impidió pelear la victoria con el italiano Yemane Crippa, plusmarquista del campeonato con sus 13:17.23. El francés Hugo Hay pasó a Mayo sobre la línea de meta.

La jornada había comenzado en el Estadio de Silesia con cuatro puntos de Laura Redondo en el lanzamiento de martillo gracias a un mejor intento de 69.53m. Jesús David Delgado sumó otros tres al acabar quinto en 400m vallas y Sara Gallego aportó cuatro más en la misma prueba, rebajando su marca personal a 56.83. Mejor le fue a Eusebio Cáceres en longitud. El saltador de Onil llegó a 7.75m en su único intento válido, con el que terminó tercero.

En la velocidad, la especialidad menos fuerte de España, María Isabel Pérez salvó tres puntos con un buen crono, 11.36. Sin embargo, Sergio López no pudo ser más que séptimo con 10.50. Paula Ferrándiz tampoco fue capaz de lanzar el disco, otra de las debilidades nacionales, más allá de 51.57m, y sumó un solo punto.

En la altura masculina, Ángel Torrero finalizó en quinta posición al superar el listón en 2.10m. Misma posición logró Carlos Tobalina en el peso, quedándose en 19.27m en su segunda tentativa. Samuel García fue cuarto en 400m con 46.31 e Irene Sánchez-Escribano tercera en 3.000m obstáculos con 9:41.44 en una carrera donde se quedó sin cambio en el tramo final.

Ana Peleteiro lideró el capítulo de decepciones al no ser capaz de saltar 14 metros en el triple. La vigente medallista de bronce europea en pista cubierta no logró encontrar un buen salto y no llegó siquiera a la mejora, quinta con 13.91m en un concurso que se ganó con 14.12m, una marca asequible para la gallega. Peleteiro era una de las bazas de España para sumar siete puntos en la Superliga.

Tampoco tuvo el papel esperado Esther Guerrero en 800m. La mediofondista catalana, a pesar de que lo intentó con fuerza a falta de 300 metros, se vació en la recta de meta y acabó cayendo a la sexta plaza, que finalmente fue quinta por la descalificación de la alemana Christina Hering. La peor noticia de la jornada fue la descalificación del cuarteto femenino del 4x100m, formado por Carmen Marco, Jael Bestué, Paula Sevilla y Aitana Rodrigo. Ese cero en el marcador supuso un duro palo en las aspiraciones de España, que veía muy de cerca las posiciones de honor.