La Audiencia Nacional da la razón al CODIS frente a Busto y Manchón Manuel Busto y Beatriz Manchón, en la orilla del Sella. / J. LLACA La Federación Española recibió ayer la sentencia, que continúa evitando que la pareja de palistas pueda competir en la categoría K-2 absoluta S. MENOR AVILÉS. Jueves, 1 agosto 2019, 03:04

Manuel Busto y Beatriz Manchón seguirán sin poder competir como pareja en la prueba K-2 absoluta del Descenso Internacional de Sella. El dúo de palistas ha sufrido un nuevo revés con la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que ha dado la razón al Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) y también a la Federación Española, institución personada en la causa al haber recurrido los piragüistas a su Juez Único y a su Comité de Competición.

Todo comenzó en el verano de 2016, cuando el CODIS trasladó a Busto y Manchón su negativa a dejarles participar en la categoría K-2 sénior, la más competitiva de la prueba. El Comité Organizador argumentó desde el primer momento que, al existir una categoría mixta, debían inscribirse ahí.

Los protagonistas no entendieron la decisión, que calificaron de «discriminatoria», por lo que iniciaron una serie de recursos ante diferentes organismos cuya última sentencia se conoció ayer. En ella, la Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso porque no comparte que el Consejo Superior de Deportes (CSD) rechazara admitir a trámite el recurso que le llegó en su día por parte de los palistas. La sentencia no deja lugar a dudas y evidencia que el CSD debería haber estudiado el caso, más allá de la decisión que tuviera que tomar después.

A partir de ahí, el fallo es demoledor: «Desestimamos la pretensión de los recurrentes y consideramos ajustada a derecho la decisión adoptada por el CODIS, por cuanto entendemos que no vulnera el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres». En ese sentido, argumenta, «no se pone en duda que la recurrente -Manchón- haya podido participar en otras competiciones en categoría masculina, lo que sucede es que las normas de organización del Sella, por razones operativas y de seguridad, ha entendido oportuno añadir la categoría mixta para los K2 formados por un hombre y una mujer, sin que ello suponga una pérdida de oportunidad para Manchón por el hecho de ser palista mujer».

Además de a la sentencia, este periódico ha tenido acceso al escrito emitido por el Abogado del Estado, Alfredo López-Hontanar, que sigue la misma línea. «Los recurrentes pretenden a su favor un trato distinto que el obtenido por el resto de los participantes, ya que todas las embarcaciones compuestas por un hombre y una mujer compiten en la categoría mixta. No hay ninguna discriminación».

Con todo ello, no parece probable que los palistas realicen más recursos, aunque podrían hacerlo. Entre tanto, este año se han vuelto a inscribir, aunque el CODIS los volverá a colocar en categoría mixta.