ROLLER FREESTYLE Avilés se cuela en la élite mundial David Muñiz realiza uno de sus trucos en el 'skatepark' de La Magdalena. / MARIETA David Muñiz, vecino de Versalles, disputa desde mañana los World Roller Games en Barcelona representando a la selección española SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 4 julio 2019, 00:21

Mañana, en la clasificatoria de los World Roller Games, el mundial oficial de roller (patinaje en línea) freestyle que tendrá lugar en Barcelona, habrá un chaval de Avilés. Responde al nombre de David Muñiz y, vecino de Versalles, ya conoce buena parte de Europa y toda España gracias a una pasión que conoció tarde, con diecisiete años, hace ya casi nueve.

«Todo empezó por un amigo que empezó a patinar. Me animó a probar y recuerdo que al principio íbamos a La Carriona, porque el 'skatepark' de La Magdalena estaba lleno yo me daba vergüenza probar cosas delante de la gente que ya sabía», sonríe el joven avilesino, que ya se encuentra en la ciudad condal velando armas para su estreno.

Poco a poco empezó a ver que el patinaje era lo suyo y antes de que se cumpliera un año de calzarse por primera vez unos patines disputó su primera competición en León, haciendo podio. «La clave es entrenar, probar cosas nuevas, caerte y levantarte», explica mostrando sus codos, llenos de las cicatrices propias del aprendizaje.

«Empecé a través de un amigo con 17 años y en casa todavía están alucinando»«Hoy en día es muy difícil vivir de esto, pero en el trabajo me facilitan los viajes»

El roller freestyle, que poco a poco va tomando un sitio oficial a todos los niveles, pues «antes no había federaciones y las competiciones, por ejemplo el mundial, eran organizadas por marcas privadas», todavía no da para vivir. «Hace unos años la modalidad tenía mejor salud y había bastante gente viviendo de ello. Hoy, muy poca gente lo puede hacer, y no sólo en España, también fuera».

Por ello, a la par que entrena y compite, David tiene su trabajo en la comarca, de cuyas condiciones se siente muy afortunado. «Como es una empresa relacionada con el deporte entienden mi situación y la verdad es que me dan muchas facilidades, cambiándome los turnos, para poder competir». No en vano, hace unos meses estuvo en Eindhoven (Países Bajos) en la Winterclash, algo así como la Copa del Mundo de esta modalidad deportiva. Teniendo en cuenta que «hay bastantes rollers 'profesionales' que continúan compitiendo con más de cuarenta años», a David todavía le queda mucha cuerda y piensa compaginarlo con el trabajo todo el tiempo posible. El avilesino ya cuenta con marcas que le patrocinan y este fin de semana intentará hacerlo lo mejor posible ante los mejores rollers de todo el planeta.

Sin embargo, alejado de la presión, David sólo piensa en disfrutar, en «la adrenalina que se siente al realizar los trucos», entre ellos el 450 grados backside royal en barandilla que consiste en dar una vuelta y media sobre su propio eje, a la vez que aterriza en una barandilla. «Me gusta mucho grindar y soy más de calle que de 'skatepark', reconoce». Para entrenar en Asturias cuando llueve, el avilesino, junto a unos amigos, construyeron un local en Villaviciosa y, «aunque está a 50 kilómetros de la puerta de mi casa, compensa».

David, que representará a España junto a otros dos compañeros, elegidos de una terna final de cinco, competirá mañana a partir de las 12 horas y la clasificatoria será retransmitida en 'streaming'.