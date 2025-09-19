El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Darío Martínez, Edgar Collar, Víctor Manuel Menéndez, Jorge Cayarga y Víctor Artime, con el Grupo Roxu que compitió en el europeo en Bulgaria. LVA
Minifútbol

Avilés, presente en el Campeonato de Europa de clubes

Los jugadores Darío Martínez, Edgar Collar, Víctor Manuel Menéndez, Jorge Cayarga y Víctor Artime disfrutaron de una «gran» experiencia en Bulgaria

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:41

Aunque fueron eliminados en la fase de grupos, ninguno olvidará la experiencia vivida los últimos días en Sofía, capital de Bulgaria. La comarca avilesina estuvo ... representada por seis jugadores, la mitad del equipo Grupo Roxu, en el Campeonato de Europa de minifútbol, convirtiéndose en el primer equipo asturiano en participar en una competición que finaliza mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avilés, presente en el Campeonato de Europa de clubes

Avilés, presente en el Campeonato de Europa de clubes