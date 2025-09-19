Avilés, presente en el Campeonato de Europa de clubes

Aunque fueron eliminados en la fase de grupos, ninguno olvidará la experiencia vivida los últimos días en Sofía, capital de Bulgaria. La comarca avilesina estuvo ... representada por seis jugadores, la mitad del equipo Grupo Roxu, en el Campeonato de Europa de minifútbol, convirtiéndose en el primer equipo asturiano en participar en una competición que finaliza mañana.

Darío Martínez, Víctor Artime, Víctor Manuel Menéndez, Edgar Collar y Jorge Cayarga, gemelo de Berto, futbolista del Real Avilés Industrial, disfrutaron de un europeo al que se clasificaron como campeones de España de fútbol-cinco. Fútbol sala pero con otro nombre para no entrar en conflicto contra la Federación Española, pues la competición está reglada por la EMF (European Minifootball Federation).

«El Campeonato de Europa reúne a los campeones cada país tanto de fútbol cinco como de fútbol siete del año anterior. Nosotros fuimos como campeones de fútbol cinco de 2024», explica Edgar Collar, que a su vez ejerce como entrenador del Avilés Sport de fútbol sala, donde juegan Darío Martínez y Víctor Artime. «Cuando juegas con amigos lo disfrutas el doble», reconoce.

Los seis son medio equipo del ovetense Grupo Roxu, que se convirtió en el primer conjunto asturiano en participar en la cita

El minifútbol se queda en el medio entre el fútbol sala y el fútbol siete. Se juega seis contra seis, en una cancha un poco mayor que la del fútbol sala y sobre moqueta, que tampoco es césped artificial al uso. La modalidad no le viene demasiado bien a los componentes del Grupo Roxu porque «la mayoría vienen del fútbol sala y se nota la mayor exigencia física, pero al final estar aquí ya ha sido un premio».

El Grupo Roxu, con sede en Oviedo, finalizó tercero en el grupo G como uno de los dos equipos españoles participantes en la cita, el Ortega Twins de Málaga. El conjunto asturiano ganó un partido y perdió dos, clasificándose para las eliminatorias el Hoverla ZAK Praha de la República Checa como primero, y el Aznur Baku de Azerbaiyán en segunda posición.

El minifútbol tiene ya casi 2.000 licencias en Asturias y 30.000 en España. La región ha aportado jugadores, tanto el propio Edgar Collar como en años anteriores Rubén Magadán, cangués de nacimiento pero avilesino de adopción, a Campeonatos de Europa y Mundiales con la selección española, pero la presencia del Grupo Roxu en este europeo por clubes ha significado un nuevo hito para la región.

Además, el equipo ovetense repitió galardón nacional en fútbol sala en este 2025, por lo que ya está asegurada la presencia del Grupo Roxu en la próxima edición. «Tenemos un equipo con muy buenos jugadores y se nos está dando bien. A ver si la próxima edición podemos dar un poco más de guerra».