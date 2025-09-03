El Avilés Sport disputa por segundo curso consecutivo la Copa del Rey

Quedar segundo en la Tercera División del fútbol sala asturiano tiene como premio jugar la Copa del Rey y aunque el Avilés Sport hubiese preferido ... ser campeón y ascender a Segunda B, lo cierto es que al menos podrá consolarse por segundo año consecutivo con la disputa del torneo del KO, donde puede medir sus fuerzas con equipos de superior categoría.

Así, el cuadro avilesino recibirá este sábado, a partir de las 18.30 horas en Jardín de Cantos, al Lugo Sala, poderoso equipo gallego que acaba de descender de Segunda División y competirá este curso en el grupo 1 de Segunda División B con el objetivo de recuperar la categoría.

«Para nosotros, este partido supone un premio al esfuerzo y al trabajo realizado en la última campaña, siendo de nuevo el representante asturiano en la competición del KO», comentan desde el club. El precio de las entradas es de cinco euros, rifa incluida, mientras que los socios del club y los niños podrán acceder gratis al recinto. Además, los interesados en hacerse socio esta temporada podrán retirar sus carnés al precio de diez euros. Este año, la plantilla se ha rejuvenecido, aunque ha perdido alguna pieza importante como Magadán.