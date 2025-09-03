El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de grupo antes del entrenamiento del martes en Jardín de Cantos. LVA
Fútbol sala

El Avilés Sport disputa por segundo curso consecutivo la Copa del Rey

El equipo avilesino, que finalizó segundo en Tercera División la pasada temporada, se medirá esta vez al Lugo Sala, de Segunda B, este sábado 6 de septiembre a las 18.30 horas en Jardín de Cantos

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:15

Quedar segundo en la Tercera División del fútbol sala asturiano tiene como premio jugar la Copa del Rey y aunque el Avilés Sport hubiese preferido ... ser campeón y ascender a Segunda B, lo cierto es que al menos podrá consolarse por segundo año consecutivo con la disputa del torneo del KO, donde puede medir sus fuerzas con equipos de superior categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

