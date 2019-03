Un avilesino al frente de 'Los Leones' Carlos Blanco, durante la disputa del España-Rumanía en Madrid. / NACHO MARTÍNEZ Carlos Blanco está ejerciendo de jefe de expedición con la selección españolaEl dirigente estuvo presente en las últimas victorias en las ventanas europeas y este fin de semana acudirá a Alemania SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 16 marzo 2019, 00:16

El dirigente deportivo avilesino, Carlos Blanco, ha dado un paso de gigante en su carrera al debutar la pasada semana como 'team manager', o lo que es lo mismo, jefe de expedición, de la selección española absoluta de rugby. Blanco presentó su solicitud para hacerse con el cargo de manera temporal y superó una fase de selección en la que participaron más de cincuenta personas, debutando en el España-Rumanía que se disputó en Madrid, correspondiente al Campeonato de Europa, conocido como el VI Naciones B o la Segunda División de la clasificación mundial.

Después de contribuir también a la victoria de 'Los Leones' frente a Bélgica el domingo, el avilesino se desplazará junto al resto de la expedición española a Colonia para medirse mañana a Alemania, y cerrar así esta ventana de la competición europea, con la selección segunda en la clasificación. Su trabajo, es tan sencillo de explicar como difícil de llevar a cabo. «Me encargo de apoyar al cuerpo técnico, ejercer de enlace entre la Federación y la selección nacional, organizar los viajes y la logística, así como gestionar las entrevistas de cuerpo técnico y jugadores, entre otras cosas». En definitiva, una labor que «en otras selecciones realizan tres personas, pero en este caso me toca a mí solo y estoy encantado».

Después de los dos partidos disputados en Madrid, que Carlos pudo vivir a pie de campo aunque con la presión de que todo saliese como estaba previsto, las sensaciones del avilesino son inmejorables. «La experiencia está siendo increíble, aunque con lo que me quedo es con el trabajo espectacular que realiza el cuerpo técnico de la selección. Tienen una dedicación de 24 horas siete días a la semana y eso se nota». No en vano, el objetivo de la Federación Española es que el equipo «dispute el Mundial de 2023. Se está trabajando muy bien tanto en rugby a quince como en seven en todas las categorías y estoy seguro de que los resultados llegarán».

En lo personal, a Carlos, que compagina el cargo de director de Desarrollo, Eventos y Patrocinio de la Federación Asturiana con su trabajo de consultor en una empresa privada, después de no poder continuar con su labor en la escuela del Belenos, club que preside su hermano Felipe; le gustaría hacerse con el puesto fijo en la selección, pero «es algo que no depende de mí. Como digo, la experiencia está siendo increíble y creo que están contentos con mi trabajo, pero no sé lo que ocurrirá de aquí en adelante. De momento estaré en Colonia este fin de semana y ojalá podamos cerrar la ventana con una victoria, aunque no será fácil, porque Alemania se está jugando el descenso».

Viajar y conocer otras culturas a través del deporte no le pilla de nuevas a Carlos Blanco, que ya sabe lo que es trabajar en Inglaterra, después de su paso por el Colegio San Fernando, donde fue director del área de deportes. Ahora, sus miras están puestas en 'Los Leones', que tampoco paran de crecer.