IRONMAN El avilesino Juan Ojanguren aplaza la dedicatoria a su hermano por lesión Juan y Lucas Ojanguren. / J. O. Sábado, 5 junio 2021, 01:42

S. M. No pudo ser. Juan Ojanguren no pudo dedicarle a su hermano Lucas el finalizar su primer ironman. Los avilesinos afincados en Luanco se desplazaron hasta Gerona para disputar el Campeonato de España de larga distancia. Sin embargo, Juan tuvo que poner fin a la carrera en el kilómetro 160 tras seis horas de esfuerzo «por un fuerte dolor en el lumbar que me impedía pedalear». Pese al mal sabor de boca, el menor de los Ojanguren piensa ya «en los siguientes retos, que serán tan apasionantes como este. Una pena por el susto que le di a mi hermano, al que habían dicho que me había caído. Le debo una».