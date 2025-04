La 'bailarina' de la pileta olayista

CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Miércoles, 11 de diciembre 2019, 00:25 | Actualizado 08:34h. Comenta Compartir

En los oídos de Rocío Junquera todavía resuena la ovación de que le dedicaron los asistentes de la reciente gala del Santa Olaya cuando recogió el premio como mejor nadadora máster de la temporada. Nacida en Caracas, ha residido en muchos lugares, aunque, puntualiza, «soy de donde vivo». Sin embargo, admite que «nunca me he identificado tanto con un lugar como con Gijón».

Rocío Junquera lleva compitiendo en categoría máster desde hace casi nueve años, pero, en su juventud, su gran pasión fue el ballet clásico, aunque «siempre me gustó el deporte». El legado de Ángeles Carvajal en el Sana Olaya se acrecienta con en el paso de tiempo. La 'Nena', como todos la llamaban cariñosamente en el club gijonés, fue la gran mentora de Rocío Junquera. No en vano es su prima y la que la animó a zambullirse en las competiciones máster para buscar sus límites. Vivía entonces en Sevilla. Tres años después se trasladó a Gijón. No tardó en hacerse socia del Santa Olaya y, casi desde el mismo momento que recibió el carné, se sumó al grupo de natación máster. Desde entonces se ha distinguido por su entrega y por ello fue premiada como la más destacada de la formación: «Fue una gran satisfacción recibir el premio y sentir el reconocimiento de los asistentes al acto».

Se entrena tres veces a la semana en las instalaciones fabriles cuando el trabajo y sus obligaciones se lo permiten. El viernes, si no hay competición al día siguiente, «es la mejor jornada ya que es cuando se reúne todo el equipo para prepararnos».

Un gran ambiente

Junquera destaca el gran ambiente que hay en el equipo, que, a su juicio, «es indescriptible». «Por mucho que lo veas desde fuera, no te lo puedes imaginar hasta que no estás dentro del grupo», dice. «A pesar de que somos tan diferentes, tenemos algo que no une con fuerza y eso es muy bonito», añade.

El grupo máster del club fabril crece cada temporada. La olayista señala que es «muy bonito aprender de los que fueron nadadores, tienen una gran humildad y siempre están dispuestos a enseñarte cosas».

«En el Santa Olaya te sientes como en casa. Puedes hablar con cualquier técnico que siempre está dispuesto a asesorarte y ayudarte», comenta, al tiempo que hace hincapié en que «todos los entrenadores que hemos tenido nos han aportando algo». Ya piensa en sus retos personales y mejorar los resultados de la pasada campaña. De momento, ha izado el telón a esta temporada en el circuito regional máster con el triunfo fabril en categoría femenina. El Campeonato de España de Verano es su gran objetivo de esta campaña que acaba de comenzar.