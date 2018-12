ATLETISMO Bakkali quiere repetir en Valliniello Mohamed Bakkali entrando a meta la pasada edición, algo que busca repetir. / MARIETA El atleta del Universidad y su compañera María Suárez parten como favoritos en un Cross de Navidad que acogerá el primer regional de relevos mixtos SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 16 diciembre 2018, 02:05

El área recreativa de Valliniello acoge hoy, desde las diez de la mañana y sobre un circuito de 1.500 metros, la 78 edición del Cross de Navidad, una de las pruebas de atletismo más antiguas del país, que un año más ejercerá como Memorial Toso Muñiz. El evento, organizado por la Atlética Avilesina, acogerá, como principal novedad, el primer Campeonato de Asturias de relevos mixtos, que llega para quedarse.

Correrán atletas desde la categoría benjamín hasta la máster y la organización estima una participación total de cerca de 500 atletas, algunos de ellos procedentes de Cantabria. En lo que respecta a la categoría absoluta, los favoritos al triunfo son Mohamed Bakkali (Universidad de Oviedo) -ganador de la pasada edición- y Martín Álvarez (Piloña Deporte), y María Suárez (Universidad de Oviedo) y Andrea Fernández (Cantabria), respectivamente. En categorías menores hay muchas opciones de medalla de la Atlética.

En cuanto a los horarios, comenzará la categoría infantil femenino a las 10.10, a las 10.30 infantil masculino, a las 11 alevín masculino y femenino, a las 11.10 relevos absoluto mixto, a las 11.30 cadete femenino, a las 11.50 cadete masculino, a las 12.15 juvenil y sub20 femenino, a las 12.40 juvenil y sub20 masculino, a las 13.05 absoluto femenino y a las 13.40 absoluto masculino.

Aunque dan agua para el inicio de la mañana, con tramos de sol a partir de las once, el área recreativa de Valliniello no se suele embarrar demasiado y el espectáculo del cross está asegurado, con pruebas igualadas en las que no siempre ganan los mejores, algo que siempre aumenta la emoción.

Al finalizar las pruebas, se entregarán los trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, y también se galardonará tanto al ganador absoluto como a la ganadora absoluta con el trofeo Memorial Toso Muñiz, donado por la familia del expresidente de la Atlética, encargada de llevar a cabo el evento junto a la Federación Asturiana y al Ayuntamiento de Avilés.