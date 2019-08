El Belenos contará con ayuda del Ayuntamiento para pagar su plaza en División de Honor B La alcaldesa y el presidente del club se reunieron ayer y certificaron que habrá un convenio especial para apoyar este proyecto ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 15 agosto 2019, 00:18

Ya están todos lo papeles firmados y los tramites hechos y, a falta de la resolución por parte de la Federación Española de Rugby, el Belenos jugará el año que viene en la División de Honor B, segunda categoría del rugby español. Pasará así a ocupar la plaza del CRAT de La Coruña.

La entrega de la documentación necesaria ante el notario se llevó a cabo ayer, tras la reunión mantenida por el presidente del club avilesino, Felipe Blanco, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. «La alcaldesa nos confirmó su apoyo, me dijo que siguiese adelante con la firma y yo confío en su palabra. Como es lógico, nos ha transmitido que no podrá darnos los 11.500 euros que necesitamos de inmediato, pero es muy importante saber que van a apoyarnos con un convenio especial», agradeció el presidente del club ayer. Blanco también confirmó que otros grupos municipales, como Vox, también han apoyado este proyecto en la segunda categoría del rugby nacional «y no pondrán ningún impedimento para que se apruebe la ayuda que necesitamos».

En el plano deportivo, el Belenos comienza sus sesiones el próximo lunes, aún sin entrenador confirmado y con mucho trabajo para confeccionar una plantilla competitiva en la nueva categoría. «Sabemos que partimos con desventaja pero los jugadores están muy ilusionados porque saben que es una gran oportunidad y todos han dado un paso adelante. Ahora nos toca trabajar en los despachos para crear un buen grupo», indicaba el presidente de la entidad.

Lo que si pudo adelantar ayer Felipe Blanco es que «estamos negociando un acuerdo de afiliación con algunos clubes asturiano. No pretendemos robar jugadores ni desmantelar equipos, pero si ofrecer a otros jugadores la posibilidad de jugar en la División de Honor B», matizó.

Para el club, subir de categoría es una buena noticia en lo deportivo pero también para toda la ciudad como reclamo turístico. «No deja de ser una competición profesional, una liga con equipos de fuera que pensamos que atraerá a mucha gente cuando haya encuentros en Avilés». Por eso hacen un llamamiento de apoyo institucional, pero también al público «que tiene que unirse a nosotros para ir a competir». La directiva del club ha adelantado que la próxima semana espera poder anunciar los nombres del nuevo equipo técnico y los de varios jugadores, así como un patrocinio integral «que ahora toma una nueva dimensión».