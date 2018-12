«El Belenos está en una dinámica positiva y es nuestro deber aprovecharla para mejorar» Felipe Blanco, presidente del Belenos, posa para LA VOZ en una céntrica calle de la ciudad. / MARIETA Felipe Blanco, presidente del conjunto blanquiazul, se muestra contento con el rendimiento del Oxigar y está a punto de cerrar un ejercicio 2018 de récord SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:08

Desde que Felipe Blanco llegara a la presidencia en 2010, el Belenos Rugby Club no ha dejado de crecer. Primero a nivel económico, después en lo que respecta al primer equipo, y en las últimas temporadas también a nivel social y de cantera, algo que permitirá al dirigente cerrar el ejercicio 2018 «con récord de licencias y de ingresos», anuncia. De la mano de Pablo Avello en esta nueva etapa, Felipe es realista pero también ambicioso. No cree en los techos y así lo demuestra día a día en el Belenos, compitiendo de tú a tú contra los mejores equipos del norte de España en los últimos cursos.

Comenzando por el primer equipo, el Oxigar está a cuatro puntos del Real Oviedo en la fase de grupos de la Primera División de la Liga Norte. «Pienso que el balance de esta primera parte de la temporada es bastante positivo. Sólo pongo en el debe el partido contra el Oviedo, que no lo supimos jugar. Tuvimos nuestras bazas, pero ellos compitieron mucho mejor aprovechando que tienen jugadores con mucha experiencia en División de Honor B. Acusamos mucho la expulsión de Juan y también los nervios», lamenta.

En una liguilla en la que avilesino y ovetenses son los principales candidatos al título, el partido de vuelta a disputar en febrero en el Muro de Zaro se presume crucial. «No será definitivo, porque cuando acabe la Liga habrá un 'play off' por el título previo a la fase de ascenso, pero tenemos muchas ilusiones puestas en poder ganarles. No será fácil, porque ellos ficharán en torno a cuatro o cinco jugadores, pero con Alan en el saque lateral y la gente que ha venido a reforzar la plantilla tendremos nuestras opciones». Ese encuentro debería marcar un punto de inflexión en la asistencia al Muro de Zaro, pues «la gente nos demostró la pasada temporada que está con nosotros y en cuanto llegue la hora de la verdad no me cabe duda de que 700-800 personas estarán animándonos en la grada. Avilés quiere rugby de calidad, rugby de competición y esperemos poder dárselo».

Si el primer equipo goza de buena salud, qué decir de la escuela, cuya cifra de licencias se supera semana tras semana a ritmo de récord. «Hoy -por ayer- hemos tramitado la ficha número 179 del club, y la verdad es que los números hablan por sí solos. Estamos mejor que nunca, en una dinámica muy positiva, y es nuestro deber aprovecharla para seguir mejorando día a día. Tenemos equipos en todas las categorías y esto es algo que tiene mucho mérito si tenemos en cuenta los problemas de natalidad que hay y el descenso de población que está sufriendo Avilés. Los números nos dicen que estamos haciendo bien las cosas y que la gente confía en nosotros».

Otro de los grandes logros de este año 2018, en el que se ha cumplido el vigésimo aniversario del club, será cerrar el ejercicio «con récord de ingresos, gracias al apoyo que nos brindan tanto empresas grandes como otras con menos recursos. Estamos muy agradecidos». Cerca de entrar en el terreno de las fiestas navideñas, Felipe, que esta temporada ha vuelto a jugar «para estar cerca de los jugadores», realizará junto al resto de la plantilla del primer equipo una «minipretemporada de cara a la segunda parte de la competición».

Mientras, algunos canteranos del club entrenarán y jugarán con las respectivas selecciones autonómicas, pues «el crecimiento no ha sido sólo cuantitativo, sino también cualitativo», concluye.