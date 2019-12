Sue Bird, la leyenda del baloncesto mundial que comparte su vida con Megan Rapinoe Sue Bird celebrando sus cuatro medallas olímpicas conseguidas hasta el momento. / INSTAGRAM@SBIRD10 La base neoyorkina es la jugadora con más medallas en la historia del basket, entre mundiales y Juegos Olímpicos. Cuando su pareja recibió los ataques verbales de Trump durante la disputa del Mundial no dudó en defenderla públicamente L. G. Jueves, 5 diciembre 2019, 04:42

Se conocieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. Una competición en la que ambas defendían el mismo escudo, el de la selección de Estados Unidos, pero en diferentes deportes, y en la que solo una de ellas, Suzanne 'Sue' Bird, logró colgarse una medalla, la de oro. Pero ambas se fueron de allí con un premio aún mayor, una bonita amistad que desembocó poco después en una relación que no dudaron en hacer pública.

Una confesión con la que la estrella del baloncesto mundial, bastante reservada hasta entonces para su vida privada, salió del armario, pasando a ser una de la parejas más queridas del deporte y la vida social en Norteamérica. Bird reconoció en una entrevista para la cadena ESPN que no confesó su homosexualidad hasta ese momento porque no se atrevía a hacerlo, aunque su círculo más cercano lo sabía, y aunque quería manifestarlo desde hacía «mucho tiempo». «En realidad no tiene nada que ver con Megan. Sucede ahora porque siento que está bien», declaró.

Desde ese momento no han escondido su amor. Este lunes, la propia futbolista le dedicó el Balón de Oro, una de las máximas distinciones en el mundo del balompié, en un vídeo en el que además de lamentar su ausencia en la gala celebrada en París, también le agradeció su apoyo, así como el de toda su familia, amigos y compañeras de equipo y selección. A sus 39 años Sue Bird está recuperándose de una lesión en su rodilla izquierda, que le ha mantenido más de la mitad de este 2019 en el dique seco.

El pasado año logró superar la barrera de los 500 partidos, convirtiéndose en la jugadora con más encuentros disputados en la WNBA, la NBA femenina. Poco después la veterana base de las Seattle Storm, que acumula ya 17 años en la entidad, pasó a formar parte de la directiva de los Denver Nuggets, como adjunta en el área de operaciones de baloncesto, siendo la segunda mujer en ocupar puestos técnicos de una franquicia en Estados Unidos -la primera fue Becky Hammon, asistente de los San Antonio Spurs-.

Pero Bird no quiere oír hablar aún de su retirada, pese a su lesión y a que en octubre de 2020 cumplirá 40 años. Quiere seguir ampliando un palmarés que es más que envidiable. De hecho, es la jugadora que más medallas ha logrado en la historia del baloncesto (contándoles a ellos también), entre Mundiales y Juegos Olímpicos. En total, ha conseguido nueve, y ocho de ellas de oro. Natural de Syosset, en el estado de Nueva York, posee también la nacionalidad israelí, debido al origen de su familia paterna. Comenzó su carrera en la liga universitaria, en la NCAA, con la Universidad de Connecticut. En 2002 logró su segundo título con ella, siendo elegida número 1 en el draft por Seattle. Ese mismo año empezó su lluvia de medallas con la selección, ganando el Mundial en China.

Una década más tarde se hizo con su tercer oro en los Juegos de Londres, después de lograr el triunfo en las Olimpiadas de Atenas (2004) y Pekin (2008), revalidando el título en Brasil, el cuarto consecutivo. A todo esto se unen además dos campeonatos de la WNBA y cuatro títulos de la Euroliga, jugando en Rusia mientras no había actividad en el campeonato norteamericano.

Defensa del colectivo LGTBI

Ahora, además de su lucha dentro de las canchas, Sue Bird destaca por otra fuera de ellas, de la mano de Rapinoe: la defensa de la libertad, la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI. De la relación de ambas se habló mucho cuando se hizo pública, pero también este verano, cuando el presidente de EE UU atacó en Twitter a la delantera del Reign, al reiterar esta que no iría a la 'jodida' Casa Blanca si era invitada por Donald Trump. «Megan debería ganar antes de hablar», afirmó él, haciendo referencia a que todavía no tenían asegurado el título.

La base de Seattle, a la que uno se imagina remangándose y cogiendo aire para contestarle, realizó un escrito alabando la figura de su pareja y defendiéndola de Trump. «¡¿En serio, este tipo? ¿No hay nada más importante a lo que dedicar tu tiempo? Sería algo para reírse si no fuera tan grotesco y si sus decisiones políticas no afectaran a tantos inocentes (...). A Megan no hay forma de sacudirla. Ella hará lo suyo, a su velocidad, a su ritmo y no pedirá disculpas por nada«. Una pareja de auténticas campeonas.