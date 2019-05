Los bolos reman a contracorriente Matías González, presidente de la Peña Reculta, enseña a lanzar a la mano a un escolar candasín. / ARNALDO GARCÍA En la última década han desaparecido 24 clubes y el número de jugadores se ha reducido de 800 a 200 en veinte años Mil escolares participan en los cursos que imparten Reculta y otras tres peñas, pero pocos se incorporan a los equipos J. L. CALLEJA GIJÓN. Viernes, 31 mayo 2019, 00:23

«Las maquinitas con juegos electrónicos y el fútbol terminan con todo». Matías González, presidente de la Peña Reculta, del barrio de La Calzada, advierte de que el deporte de los bolos se acaba. Y eso pese a que bolísticas como la que dirige y otras como las de Manín de Llanes, El Batán de Mieres y Tino El Panaderu de Oviedo imparten cada año cursos para el aprendizaje de este tradicional deporte autóctono a unos mil escolares. El pasado fin de semana se dieron cita en la cancha fabril casi cien niños de colegios e institutos de Candás y Luanco. Anteriormente, lo habían hecho pequeños de doce centros más del concejo de Gijón. Tras el contacto con la bolera, los profesores de Educación Física acuden a la instalación para conocer los bolos y otros juegos como la llave y la rana.

«Les enseñamos el reglamento, les contamos la historia y el funcionamiento de los clubes con la federación y completamos la jornada con media hora de técnica para la mano y para el pulgar». Matías González afirma que a los más jóvenes les encanta y que demuestran gran entusiasmo «cuando hacemos dos equipos y ponemos en práctica unas tiradas». «Además, se quedan asombrados con la instalación», añade.

Sin embargo, admite cierta decepción porque «luego es complicado que se incorporen a una peña para entrar en competición». El trabajo y los estudios, en unos casos, y el amplio abanico de todo tipo de actividades alternativas no permiten crecer a los bolos, pese a la labor de promoción que se hace con la potencial cantera.

Junto con la Peña Reculta, que acogió este curso a más de medio millar de escolares, también promueven esta labor las de Manín de Llanes, con José Costales; El Batán, con Pepín de los Valles; Noreña, con Bernardo, y Tino El Panadero, de Oviedo. «También la Peña Venta de los Probes intenta formar un equipo a través de Internet», puntualiza el dirigente de la bolística gijonesa.

Hace varias décadas las boleras se situaban próximas a bares, chigres e iglesias y alrededor de ellas surgía un gran ambiente. Pero hoy en día no cuentan con tanto gancho y, a pesar del esfuerzo de las peñas, este deporte ni se recupera ni coge impulso. No obstante, Matías González comenta que «en el Torneo de Navidad tuvimos una final entre Pablo (El Batán), de 17 años, e Isidro (Tino el Panaderu), de 20, y eso nos da una cierta esperanza, aunque esto no acaba de arrancar».

Gijón, de 51 canchas a seis

Los números no engañan. Desde el año 2010 veinticuatro peñas abandonaron la actividad. Entonces estaban federadas 58: 6 en División de Honor, 12 en Primera, la misma cifra en Segunda y 28 en Tercera. Ahora, tras la remodelación de 2015, se redujeron a 12 en División de Honor y en Primera, 10 en Segunda y las de Tercera han desaparecido. En este sentido, Matías González explica que «hasta dos peñas históricas como las de Blimea, con los famosos Thierry y Bilbao, y Riaño ya no están en competición».

Además, en la actualidad, la territorial tiene registrados 32 jugadores de Primera, 64 de Segunda y 100 de Tercera. El presidente de Reculta aporta como dato, en este sentido, que «hace veinte años había más de 800 fichas».

También el número de boleras ha mermado. Matías González recuerda que «Gijón tuvo 51 canchas, pero la realidad hoy es que esa cifra se redujo a media docena». El Piles, Nuevo Gijón, La Camocha, Contrueces, Santiago y Reculta son las únicas que mantienen actividad.