El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aarón Quintana, con la medalla y el gesto de la victoria. E. C.
Boxeo

El boxeo asturiano pega fuerte: «La clave está en saber caerse y levantarse»

Aarón Santurio y Arzoo Velasco se proclamaron campeones júnior en sus categorías en el Nacional de la semana pasada

Iván García

Iván García

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:15

Comenta

«Es la primera vez que padre e hijo consiguen un campeonato de España de boxeo», bromea Andrés Santurio. Su pupilo, e hijo, Aarón, ... se proclamó esta semana campeón de España de boxeo júnior en el Nacional por autonomías celebrado en Palencia en la categoría por debajo de 70 kilogramos. «Fue muy duro. Sobre todo en la final», rememora el padre, quien tiene clara la receta que les ha llevado a la cima nacional: «Caerse y levantarse. Hay que tener constancia, intensidad y ritmo para ser el mejor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10

    Sergio Llera, secretario general de Juventudes Socialistas: «Las universidades privadas son una amenaza para la pública»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El boxeo asturiano pega fuerte: «La clave está en saber caerse y levantarse»

El boxeo asturiano pega fuerte: «La clave está en saber caerse y levantarse»