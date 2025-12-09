El boxeo asturiano pega fuerte: «La clave está en saber caerse y levantarse»

«Es la primera vez que padre e hijo consiguen un campeonato de España de boxeo», bromea Andrés Santurio. Su pupilo, e hijo, Aarón, ... se proclamó esta semana campeón de España de boxeo júnior en el Nacional por autonomías celebrado en Palencia en la categoría por debajo de 70 kilogramos. «Fue muy duro. Sobre todo en la final», rememora el padre, quien tiene clara la receta que les ha llevado a la cima nacional: «Caerse y levantarse. Hay que tener constancia, intensidad y ritmo para ser el mejor».

Aarón entrena para el Sanpar Box, el club fundado por su familia. A sus 16 años, es ya un 'veterano' en el boxeo base. «Lleva más de treinta combates a sus espaldas, son muchos para alguien de su edad». El flamante campeón nacional por autonomías ya lo había sido por clubes, aunque se había quedado a las puertas en este mismo torneo. «El año pasado perdió en la final y este año se notaban los nervios para que pudiese salir campeón. Es un paso muy importante para nosotros». Aarón se impuso en la final al contrincante de Valencia por decisión unánime, colgándose así el cinturón por el que tanto había trabajado.

Ampliar Arzoo Velasco en lo más alto del cajón del podio del Nacional.

El próximo 1 de enero, el peleador de 16 años dará el salto de categoría a joven, donde pasará a competir con luchadores más experimentados y mayores que él. «Para él va a ser un año importante y va a tener que trabajar mucho para estar a la altura, pero seguro que lo hace», avanza su padre, quien no duda de las metas de su hijo y pupilo: «Llegar a unos Juegos Olímpicos. Es lo que siempre me dice».

Más medallas asturianas

La de Santurio no fue ni mucho menos la única medalla que se colgó la delegación asturiana en los campeonatos de Palencia. Siete metales y un segundo oro. El que conquistó Arzoo Velasco, también en categoría júnior. El suyo, en menos de 48 kilogramos. «Me noté mucho mejor y con más ganas». Velasco venía de colgarse otro metal en el nacional por clubes celebrado hace varias semanas. «Yo diría que lo mejor que tengo es mi actitud y que siempre intento ganar y llevar la iniciativa».

Velasco superó en cuartos de final a Gema Romero, de Castilla-La Mancha, a la balear Naiara Peña en semifinales y a Ángela Gómez, de Navarra, en la final. Los tres combates se decidieron por decisión de los jueces. «Mi objetivo era ganar este campeonato y que cuente conmigo la selección española», expresa la flamante campeona junior, quien recuerda sus inicios en el boxeo. «Llegué a España con cinco años de La India. Al principio, mi madre no quería que hiciese boxeo y tardé dos años en convencerla». Una decisión que ha cambiado su vida. «Fue lo mejor que hice». Velasco cursa ahora primero de Bachillerato y tiene claro que quiere seguir vinculada al deporte: «Me gustaría hacer psicología deportiva».