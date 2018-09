RUGBY «Tenemos muy buen equipo» Javier Carrasco, ayer con Mario Copetti. / PATRICIA BREGÓN El segunda-tercera línea cántabro Javier Carrasco fue presentado ayer como nuevo jugador del Oxigar Belenos, con el que espera «lograr el ascenso» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:12

El cántabro Javier Carrasco fue presentado ayer como nuevo jugador del Oxigar Belenos. Procedente del Bathco Santander, al igual que el primera línea Dani Bellelli y el entrenador Mario Copetti, es un segunda-tercera con mucha experiencia en División de Honor B, por lo que está llamado a ser una pieza clave este curso en la renovada Liga Norte.

Sonriente y bromista, 'Carras' no ha tardado en integrarse en el grupo, reconociendo que «la acogida ha sido muy buena». Todavía no conoce Avilés «porque he llegado hace poco y apenas he tenido tiempo para hacer nada», pero tiene muchas ilusiones puestas en esta segunda etapa que está emprendiendo lejos de su Santander natal. «La otra vez me fui a Almería, así que ahora estoy mucho más cerca de casa», sonríe.

Experimentado y muy sacrificado, asegura que «puedo jugar en cualquiera de las posiciones de la segunda y la tercera línea» y, aunque no oculta que los entrenamientos con Mario son duros, también recuerda que de igual manera «son divertidos». Su presencia ha sido importante también en la decisión. «Cuando vas a un sitio nuevo y conoces gente siempre es todo más fácil. Estoy encantado».

Carrasco debutará en la renovada Liga Norte, competición que respeta pero no teme. «Habrá que ver cómo va la Liga para decir quiénes son los mejores equipos y cómo estamos nosotros, pero creo que se ha formado un muy buen equipo en el Belenos y el objetivo tiene que ser ascender. Sin el VRAC, supongo que el Oviedo estará arriba, pero eso lo irá marcando la competición. La intención es luchar por el primer puesto en la fase de grupos». Tras la presentación, el cántabro se unió al último entrenamiento de la semana junto a sus compañeros. El cuerpo técnico sigue trabajando en la búsqueda de encuentros amistosos para completar las sesiones de trabajo en el campo y en el gimnasio.

Campaña de socios

Por otro lado, el club puso ayer en marcha la campaña de socios para la temporada 2018-2019, con un precio único de 30 euros. Los interesados en abonarse por primera vez o en renovar su carné pueden pasarse por la oficina del club, sita en el Muro de Zaro, los viernes de 17.30 a 20.30 horas. Además, también está disponible un apartado en la página web de la entidad.

Además de tener acceso gratuito a los partidos, los socios del Belenos se benefician de descuentos y precios especiales en varios de los establecimientos que colaboran o patrocinan al club.