Taekowndo Buen papel local en el Ciudad de Avilés Una taekwondista, durante la prueba de poomsae de su categoría. / MARIETA El Club Seo logra la tercera posición en un torneo nacional en el que participaron más de 300 competidores SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 20 diciembre 2018, 01:23

El polideportivo de La Magdalena acogió la cuarta edición del Open Ciudad de Avilés de poomsae (técnica), organizado por el Club Seo y que congregó a 330 competidores procedentes de diecisiete clubes procedentes de varios puntos del país. El torneo nacional se ha asentado ya como un fijo del calendario y como una de las pruebas del norte de España más destacadas antes del inicio de las fiestas navideñas.

En cuanto a los resultados, el Seo consiguió un total de veinte medallas, lo que le permitió subirse al tercer cajón del podio de la general. Comenzando por la competición infantil, Elías del Hierro e Iker Ania fueron bronce en alevín; Rafael Ruiz y Enol Pérez oro y bronce y infantil masculino; y Héctor García, Rafael Ruiz y Adrián Suárez plata, e Iyán Cuello, Luis Garabito, Adrián Suárez, Nel González, Enol Pérez y Óscar Rodríguez bronce en trío B masculino.

En lo que respecta a la competición adulta, Rafael Ruiz fue bronce en cadete masculino; Luis Miguel Garabito bronce en juvenil B masculino; Mario Jesús Souto plata en juvenil C masculino; Alicia Villanueva bronce en senior 1 femenino; Hyo Seuk Seo plata en senior 1 masculino; Cristina López oro en senior C femenino; Pablo Reguero oro y Luis Calvo plata en senior C masculino; Bernardo Rodríguez oro y Manuel Pontigo plata en máster 4 masculino; Juan Bautista bronce en máster 1 masculino; Hyo Seuk Seo y Clara Gutiérrez oro en pareja 1; y Mario Souto, Luis Muñiz y Marcos Amago oro en trío cadete.

Por su parte, el Club Taekwondo Pentatlón Avilés consiguió dos metales. María Carnero y Yago Sánchez fueron plata en su categoría, dentro de la modalidad de parejas. En definitiva, una gran jornada de taekwondo que sirvió para seguir dando a conocer en Avilés una de las numerosas artes marciales que practican los ciudadanos.