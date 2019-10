El campéon de Europa frena al líder Natasha Lee conduce la bola en el partido disputado anoche en Mata-Jove. / PALOMA UCHA Las catalanas se impusieron con un gol en el último minuto ante un Telecable que a pesar de la derrota continúa líder A. MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 20 octubre 2019, 01:19

El Telecable saltó al parqué de Mata- Jove dispuesto a desplegar su juego habitual, aunque la buena defensa del Voltregá provocó que las jugadoras del equipo fabril no tuvieran la fluidez habitual. Aún así las primeras ocasiones fueron para el Telecable, bien resueltas por la portera catalana. Sin embargo, en una jugada individual, Cristina Barceló inauguró el marcador tras salir por detrás de portería. El gol, lejos de afectar a las asturianas, las espoleó para llegar unos minutos de acoso a la portería del Voltregá, aunque sin fortuna de cara a portería. Para complicar más la situación, un disparo lejano golpeó el patín de Natasha dentro del área y el árbitro señaló penalti. Barceló no falló en el lanzamiento y anotó el segundo de su cuenta particular. Este gol sí pareció afectar al conjunto gijonés, que empezó a cometer imprecisiones.

No obstante, en los últimos minutos del primer tiempo, el Telecable volvió a dominar el juego y, fruto de ello, aprovechó una ocasión de Nuria Obeso para recortar distancias al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Telecable metió una marcha más y encerró al Voltregá en su pista, aunque la portera catalana y una defensa férrea impidieron que se moviera el marcador. Las llegadas del conjunto catalán se limitaron a alguna contra y pareció llegar el empate. Se acaba el tiempo y el conjunto asturiano comenzó a arriesgar cada vez más en las presiones, lo que les dio algunas opciones en el 'robo' de pelota en pista contraria. Pero a su vez provocó contraataques peligrosos del Voltregá, Así, en uno de ellos marcó el tercero que sentenció el encuentro. Pero llegaron los minutos más vibrantes del partido. Las jugadoras de Fernando Sierra tiraron de coraje y primero Sara Roces recortó distancias a falta de 2 minutos y 20 segundos después Natasha enloqueció a la grada tras lograr la igualada.

Final de infarto

El Telecable, con ambición, fue a por la victoria y tuvo hasta tres ocasiones en un final de infarto, pero el Voltregá, a falta de diez segundos, deshizo el empate. Tras esta primera derrota, la clasificación de la OK Liga se aprieta, situándose el Voltregá a un punto del Telecable, que sigue líder. Las gijonesas debutan el sábado en la pista del Palau en su primer partido de Copa de Europa.

Por otro lado, el Cuencas Minera cayó derrotado (3-4) ante el Bigués. Hoy, el Areces recibirá al Vila-Sana (12 horas, polideportivo de Grado) para cerrar la jornada.