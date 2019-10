El campeón de Europa reta al líder Telecable Sofía Ramírez. / T. H. El cuadro fabril, en el que debutará la colombiana Sofía Ramírez, defiende el primer puesto ante el Voltregá J. L. C. GIJÓN. Sábado, 19 octubre 2019, 01:36

El Telecable Hockey defiende el liderato de la OK Liga femenina contra el Voltregá (19.15 horas, Mata-Jove), en el partido considerado como el 'clásico' del hockey sobre patines. Las gijonesas vienen de ganar el pasado sábado al Manlléu, el otro gran aspirante al título, y quieren dar otro golpe de autoridad en la competición doméstica ante las blanquiazules.

En el bando local se producirá el debut de la jugadora colombiana Sofía Ramírez, último fichaje del club fabril para apuntalar la parcela defensiva. Sin duda se trata de un choque de alto nivel. Y es que entre los dos equipos suman once Copas de Europa: cinco por las locales y seis por parte barcelonesa, que son las vigentes 'reinas' continentales. Así las cosas, esta tarde se espera una gran entrada en el pabellón del popular barrio de La Calzada.

El Voltregá llega a Gijón después de haber cedido sendos empates ante dos de los rivales directos para clasificarse para los 'play off' por el título, por lo que vendrá dispuesto a no dejarse arrebatar la victoria y no descolgarse de los puestos de arriba.

Fernando Sierra, entrenador del Telecable Hockey, dice que «la motivación es máxima es mis jugadoras, porque nos enfrentamos los dos mejores equipos de Europa y esperamos que la afición nos apoyo al máximo para así ratificar el gran comienzo de temporada que estamos haciendo».