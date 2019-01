Un campeón del mundo para el MMR Factory Racing Team Óscar Freire con una de las bicicletas que utilizará. / E. C. La estructura avilesina se refuerza con la llegada de Natalia Fischer y contará en algunas pruebas con Óscar Freire y Ana Antunes HUGO VELASCO TORAZO. Domingo, 27 enero 2019, 01:23

En pleno corazón de la comarca de la Sidra se presentó la plantilla de estrellas del MMR Factory Racing Team para la que será su quinta temporada en el calendario internacional de MTB.

Con Chechu Rubiera como maestro de ceremonias la estructura avilesina daba a conocer en la localidad de Torazo, los ambicioso objetivos que se marca el equipo para la temporada 2019. La cual se iniciará del 14 al 17 de febrero, con la disputa de la Mediterranean Epic, y en la que todas las miras estarán puestas en lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde la escuadra avilesina espera contar con dos de sus representantes.

El director deportivo, Ángel Gómez 'Litu', repasó un calendario que constará de veinticinco pruebas, y cuyo plato fuerte llegará a partir del 17 de mayo con el arranque de las citas de la copa del Mundo de XCO en Albstadt. Otras de las fechas marcadas en rojo en el calendario del equipo serán la Cape Epic a finales de marzo en Sudáfrica, la MMR Asturias Bike Race en junio, el europeo de Brno y los mundiales de XCO y Maratón.

El granadino David Valero volverá a ser la punta de lanza de la escuadra avilesina. Tras su medalla de bronce en el europeo de Glasgow y después de conquistar su tercer título nacional el ciclista de 30 años espera con ansia el arranque de la actividad. «Hay ganas de que empiece el año después del contrapié de la lesión de clavícula en el inicio del 2018», explicó el 'biker', ilusionado en sumar puntos en las pruebas de Cross-Country, para estar en los JJ. OO. de Tokyo 2020.

Junto al granadino repetirá el nonacampeón argentino, y actual medalla de bronce en los campeonatos Panamericanos, Catriel Soto. El corredor de Ciudad de Colón se mostró muy animado por el estreno dentro de dos semanas en la Mediterranean Epic, donde volverá a lucir en una ocasión más la bandera de su país: «Poder llevar los colores de mi país por todo el mundo es algo que me enorgullece, y más si cabe al estar en un equipo que considero mi familia, y en el que me encuentro como en casa».

Como una de las grandes novedades de cara a esta temporada, la estructura contará por primera vez con una fémina, la bicampeona nacional de XCM, Natalia Fischer.

La ciclista malagueña, de abuelo y padre suizo, se inició en el duathlón y triatlón, pero una lesión la llevó a enfocar todos sus esfuerzos a las dos ruedas, donde es una de los estandartes del auge del ciclismo femenino en Andalucía.

Con su llegada al MMR FRT la joven de 25 años probará suerte en la modalidad de Cross-Country: «Cuando me ofrecieron correr en XCO no dudé en cambiar de entrenador y todos los métodos de preparación. Estoy muy agradecida de formar parte de esta familia».

Para completar a este trío de campeones el MMR Factory Racing Team se reforzará en algunas pruebas con dos exprofesionales de la carretera, el tres veces campeón del mundo en ruta, y embajador de MMR, el cántabro Óscar Freire, que retorna seis años después a la competición, y la ciclista portuguesa Ana Antunes, vigente campeona lusa de XCM y ganadora el año pasado de la prueba UCI Marathon en Azores.

«Corro exclusivamente por ilusión y con el objetivo de pasarlo bien y estar en el ambiente del deporte», señaló el tricampeón mundial. «Si me dedicase al BTT como lo hacía en carretera probablemente estaría hablando de otra manera, pero eso ya pasó», precisó a renglón seguido. «No es que vuelva, he dejado de competir pero no el deporte en sí, siempre me ha gustado y siempre lo practicaré», destacó.

Al igual que la temporada pasada el equipo empleará los modelos MMR de Rakish SL 00 Team Edition y Kenta 00 Team Edition, de sobra contrastados, y que como bien destacó el propio Rubiera, ingeniero de la marca avilesina: «Cuentan con los mejores componentes del mercado y se caracterizan porque cualquier aficionado las puede adquirir en un tienda».