PESCA El Cares da el primer cupo de la temporada La jornada se completó con dos salmones echados a tierra en el Sella y otro más en el Eo E. A. GIJÓN. Jueves, 23 mayo 2019, 00:16

La jornada de pesca del salmón con muerte no fue demasiado generosa en los ríos salmoneros asturianos ya que se saldó con solo seis capturas: una en el Eo, dos en el Sella y tres en el Cares. Este último cauce, no obstante, no fue solo el más generoso, sino que dio el primer cupo.

A las nueve de la mañana salió ayer el primer salmón en las aguas del Cares. Concretamente en el Coto El Monejo. Carmelo Altuna, de Oñate, pescó un ejemplar de 3,100 kilos, a cebo natural. A continuación, Juan Luis Isusi se hizo con un pez que dio un peso de 4,590 kilos, pescado a cebo natural en el mismo coto. Y, antes de las once de la mañana, Juan José Ibarra echaba a tierra otra nueva pieza, en este caso de seis kilos. De esta manera, se completaba el primer cupo de la temporada.

El Sella mantiene su tónica de capturas. Ayer fueron dos los salmones que salieron de sus aguas. Manuel Ángel Llano, de Gijón, capturo el primero, que dio un peso de 4,190 en la balanza, en el Coto La Uña, a cucharilla. Y el segundo se lo llevó un pescador deportivo, en el Coto El Alisu, de 4,690, a cebo natural.

El río Eo completó la jornada con un salmón más. Carlos Reija, de Lugo, lo echó a tierra en El Cairo, con un peso de 5,750, a cebo natural.