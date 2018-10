Carmen López se sube a la ola

A Carmen López no le gustaba nada tomar el sol cuando iba de pequeña a cualquier playa de Asturias. «Lo de la arena no iba conmigo. Yo quería el agua. Tenía las típicas colchonetas hinchables y me encantaba esa sensación de flotar en el mar», recuerda. Ella era una niña más jugando en la orilla salvo por un detalle: nació con glaucoma congénito. Hoy se prepara casi a diario en la playa de Salinas para participar el próximo mes de diciembre en el Mundial de Surf, que se disputará en California. En el horizonte asoma también el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos.

El recuerdo de sus tardes en la playa era el único vínculo que tenía Carmen con el surf cuando en 2012 se subió por primera vez a una tabla. La falta de visión no fue un impedimento para que se iniciara en un deporte que le ha atrapadmo por completo. «Me dieron la oportunidad de probar en la playa de San Lorenzo, en las Jornadas de Surf Solidario. A partir de ahí comencé a ir a campamentos, pero tuve que parar porque el monitor con el que empecé se mudó. En abril de este año me ofrecieron ir a unas pruebas en Cantabria y me reenganché», asegura la ovetense, de 21 años, que considera «un sueño» participar en un Mundial.

La trayectoria de Carmen ha sido meteórica desde entonces. «En Cantabria hice buenísimos amigos y me animaron a competir. Me dijeron que me presentara a los campeonatos nacionales en junio, empecé a entrenar en plan exprés en Salinas y ya no he parado», admite entre risas la ovetense.

En el surf adaptado para personas con discapacidad visual, los deportistas cuentan con la ayuda de un entrenador que les guía. «El mío se llama Lucas. Yo cuando empecé iba alguien conmigo en otra tabla. Ahora lo hago sola. Lucas me guía y me dice cómo es la ola, si viene desde la derecha o desde la izquierda, me ayuda a remontarme y me da referencias», explica.

Galería. La surfista ovetense, con su tabla de surf, en la arena. / Tarek Halabi

Carmen se desplaza desde Oviedo a Salinas para entrenar. Las sesiones son exigentes tanto en el agua como en el gimnasio, aunque el reto de participar en el Mundial de California compensa el esfuerzo. La joven surfista compagina las horas sobre la tabla con los estudios de Integración Social en Trubia. «Yo intento entrenar todos a diario, pero no depende de lo que tú quieres, sino de las condiciones del mar. Los exámenes espero hacerlos en junio», apunta.

El surf está dando a Carmen López vivencias y relaciones humanas que trascienden más allá de la competición. La deportista ovetense solo tiene palabras de agradecimiento para los responsables de la Espartal Salinas Surf School, escuela dirigida por Lucas García y responsable de sus entrenamientos. El equipo de Surf Solidario también está en permanente contacto con ella para respaldarla en su aventura. La marca Seland le ha facilitado el traje con el que entrena y Vita Surfboards le proporciona la tabla.

Carmen participará en el Mundial de California entre el 12 y el 16 de diciembre. En las últimas semanas ya ha acudido a algunas concentraciones con la Selección Española y sus sensaciones son inmejorables. Si todo va bien, tal vez algún día pueda incluso participar en algo más importante. El surf es uno de los cinco deportes nuevos incluidos en el programa olímpico para Tokio 2020. Carmen sueña con subirse a esa ola.

