Carreño inicia su periplo europeo ante Milman Carreño celebra un punto en el Masters 1.000 de Shanghai. / AFP El gijonés, que se ilusiona con la Davis, valora como «positiva» su gira asiática y espera lograr su meta de ser el 30 mundial en los torneos que le faltan J. L. C. GIJÓN. Lunes, 14 octubre 2019, 00:43

«La gira asiática fue muy positiva. No solo por ganar mi cuarto triunfo en el circuito, sino por el nivel de juego que mantuve, lo que me va a ayudar ahora en estos tres torneos que me quedan en Europa». Son las palabras de un Pablo Carreño, jugador número 35 del mundo, que encara sus tres últimas citas del año con el objetivo de acabar en el puesto 32 del ránking ATP y así entrar en el cuadro principal del Open de Australia en enero, en el primer Grand Slam de 2020.

A Carreño le separan solo 64 puntos de la meta que se ha marcado, pero lo ve factible. Su primera cita será mañana en el ATP 250 de Estocolmo, en el que se enfrentará a John Millman, número 58 mundial.

En los duelos entre ambos, el balance es de una victoria para cada uno. El gijonés se impuso en Winston Salem en 2016 por 6-4 y 7-6. Ese mismo año, el australiano le ganó en Miami por 6-3 y 6-2.

Sobre el duelo de mañana en la pista sueca, el tenista forjado en el Grupo Covadonga subraya que «contra Milman será un partido complicado porque viene jugando muy bien, sobre todo porque hizo recientemente la final de Tokio», aunque para el gijonés lo relevante de su adversario es que «es un jugador luchador y complicado de ganar».

Carreño se muestra feliz porque, tras el periplo asiático, una vez recuperado de las numerosas lesiones que le dejaron inactivo, «estoy muy cerca de acabar la temporada entre los treinta primeros del mundo, que es por lo que he trabajado tanto desde el verano».

También le hace especial ilusión estar en la citación de la Copa Davis. «Esta semana darán la convocatoria y espero estar en ella, porque para mí es importante», concluyó.