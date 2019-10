TENIS Carreño se juega con Querrey en Estocolmo el pase a semifinales Carreño celebra un punto en su duelo ante Mager. / O. S. El gijonés venció en octavos al italiano Gianluca Mager y ahora se cruza con uno de los 'cañoneros' del circuito J. L. C. GIJÓN. Viernes, 18 octubre 2019, 01:27

Con paso firme y una gran confianza en todas sus acciones, Pablo Carreño avanza en el ATP 250 de Estocolmo. El tenista gijonés venció ayer al italiano Gianluca Mager, por 6-3 y 7-6 (7-2), en una hora y veintisiete minutos del partido correspondiente a los octavos de final del torneo sueco. Ahora, el asturiano, actual número 35 del mundo, medirá sus fuerzas, por el pase a semifinales, contra el veterano jugador estadounidense Sam Querrey, 50 en la clasificación mundial, que derrotó en la misma ronda al búlgaro Dimitrov, por 6-7, 6-3 y 7-6, uno de los grandes favoritos al título.

En cuanto al duelo de ayer contra el transalpino Mager, Carreño resolvió sin ningún problema el primer set, pero en el segundo el asturiano no tuvo la misma concentración y tuvo que resolverlo en el desempate. «Fue sin duda un buen partido, desde luego que no jugué a mi mejor nivel, pero estuve muy bien de actitud, lo que resultó clave y me ayudó bastante a sacarlo adelante», comentó a EL COMERCIO desde Estocolmo.

Sobre su duelo de hoy ante el tenista norteamericano, uno de los grandes cañoneros del circuito, advirte de los peligros de su rival. «Será complicado, pero tendré que mantener mis saques y habrá que meterle presión al resto», explica el asturiano.

El 'raqueta' forjado en el Grupo Covadonga acaricia su objetivo de terminar el año entre los mejores treinta y dos tenistas del mundo, lo que le permitirá entrar en el cuadro principal del Open de Australia y salvar así una temporada marcada por las lesiones.