Carreño vence a Koepfer y accede al cuadro principal de Shanghai Pablo Carreño. / STR/AFP El gijonés se enfrentará hoy en primer ronda al chino Ze Zhang, mientras que Verdasco y Granollers caen y quedan eliminados A. MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 7 octubre 2019, 00:47

Pablo Carreño alcanza el cuadro principal del Másters 1000 de Shanghai tras vencer en el segundo partido de la fase previa al alemán Dominik Koepfer, por 6-3 y 6-1 en un duelo que tuvo una duración de una hora y once minutos. Antes, en la primera ronda eliminatoria, el tenista gijonés se había impuesto al chino Wu Di 7-6 y 7-6 en un enfrentamiento de máxima exigencia. En el partido de ayer, Carreño estuvo menos exigido y fue muy superior al alemán, número 88 del mundo. Tras doblegar a Koepfer, se planta ahora en la primera ronda de Shangai, en la que tendrá (hoy, 14 horas) como adversario a otro tenista chino: Ze Zhang, que ocupa el puesto 339 del ranking mundial, por lo que Carreño, en principio, parte como favorito. En caso de superar al jugador asiático, Dominic Thiem, número cinco de la clasificación ATP, sería su siguiente adversario.

Además de Pablo Carreño, en la fase final del Máster 1000 aguardan dos españoles más: Albert Ramos y Roberto Bautista. La 'armada' se quedó sin dos de sus representantes tras las eliminaciones de Fernando Verdasco y Marcel Granollers. El madrileño debutaba en competición en la primera ronda ante la promesa estadounidense Taylor Frtitz. Tras un partido igualado, el americano dio la sorpresa y eliminó al español en tres sets 6-7, 7-6 y 4-6. Un paso más atrás, pero de igual forma eliminado, Granollers dijo adiós tras caer en la última fase previa ante el canadiese Vasek Pospisil 7-5 y 7-6.

Sanz- Llaneza, sin premio

Por otra parte, la tenista asturiana Almudena Sanz-Llaneza cayó derrotada en la final del torneo de Santárem 6-1 y 6-2 ante María Gutiérrez Carrasco. «Tengo un sabor agridulce porque por un lado estoy contenta, pero en el último partido no he logrado competir y no he aprovechado las oportunidades», dice la raqueta ovetense, que elogió a su rival en la final de Santárem: «María es una gran jugadora y tiene mucho futuro por delante», asegura.