Chipi, el todoterreno del Oxigar Belenos Chipi, a la derecha, junto a Guti, en el encuentro entre el Oxigar Belenos y el Real Oviedo. / OMAR ANTUÑA El argentino juega en el primer equipo, entrena en la escuela y ayuda a captar jugadores y publicidad«Estoy encantado tanto en el club como en la ciudad, me están tratando espetacular y me siento muy integrado», reconoce el jugador de 28 años SANTY MENOR Viernes, 1 marzo 2019, 00:28

Se llama Juan Pablo Abdala pero todo el mundo lo conoce como Chipi, apodo que se trajo de Argentina y que, con 'Try' -ensayo de rugby en inglés- como apellido, utilizaba para firmar las fotografías que realizaba en los distintos torneos del deporte del oval en su país natal, actividad que compaginaba lógicamente con su desempeño sobre el terreno de juego.

A sus 28 años quiso darle un golpe de efecto a su vida y apostó por venir a España, con una primera parada en Madrid, donde ejerció como socorrista. Con amigos en el Oxigar Belenos, a las pocas semanas fue recomendado a la dirección técnica como fichaje, algo que se ganó tras el primer entrenamiento con el grupo. Privilegiado en el aspecto físico, Chipi se hizo desde el primer momento con un puesto de titular en la posición de ala, aunque su aportación al club iba a ir aumentando con el paso de las semanas.

Aunque el rugby es un deporte peculiar, de los más integradores y sociales, la adaptación de Chipi a la ciudad y al grupo humano que forma el Belenos ha sido espectacular. A las pocas semanas de firmar comenzó a ayudar en la captación de escolares y en los entrenamientos de la escuela, y poco después cogió el torno por los cuernos y comenzó una campaña de captación de colaboradores publicitarios del club que está siendo todo un éxito.

«La verdad es que estoy encantado. La ciudad es muy linda y estoy muy contento en el club. La gente me está tratando muy bien y estoy contento por el momento que vivo, disfrutando cada día y aportando al club lo mejor de mí». Tanto es así que a Chipi se le puede ver a primera hora de la mañana en el gimnasio, después en los colegios de la comarca captando escolares y más adelante recorriéndose los comercios de la zona en busca de apoyos para el Belenos.

Ya por la tarde toca entrenamiento con la escuela y a última hora del día el suyo del primer equipo. En definitiva, Chipi vive por y para el Belenos, aunque no quiere pensar en el futuro. «El equipo está pensando en el ascenso, así que por ahora mi mente está en el objetivo que es ascender». A partir de ahí, todo puede pasar, aunque está claro que el argentino es uno de los activos más valiosos con los que cuenta hoy el Belenos.

Aunque este fin de semana no hay partidos, Chipi disfrutará desde dentro de su primer antroxu de Avilés, pues el Belenos, que a través de la peña 'La Liga de la Justicia' fue 'Rey del Goxu y la Faba' el año pasado, participará un año más en el Descenso de Galiana. En ese sentido, el argentino está cumpliendo su sueño de, al menos por un año, ser profesional del rugby y vivir para este deporte las 24 horas.

A dos partidos de finalizar la fase regular, Chipi, uno de los principales ensayadores del equipo esta temporada, se postula como una de las piezas claves del equipo de cara a luchar por el título de la Liga Norte primero, y por el ascenso a División de Honor B después. En eso está centrado y por eso trabaja día a día desde el mes de septiembre que llegó a la ciudad y al Belenos.

El argentino también colaboró con Fundavi a la hora de repartir las papeletas de la Lotería de Navidad, por lo que conoce bien el funcionamiento de la Fundación. «Estoy muy a favor de este tipo de iniciativas y organizaciones. El rugby en España no es muy conocido y a través de Fundavi se difunde tanto en Avilés como en Asturias. Y no sólo rugby, sino todo tipo de deportes. Apoyar al deporte es apoyar unos valores con los que me identifico y creo que es muy importante», concluye.