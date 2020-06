Hockey sobre patines El sabor de un triunfo único De izquierda a derecha, Rojo, Luisín, Caramés, Juanchi, Lolo Paredes y Miguel Ángel. / E. C. Los componentes del mítico Cibeles que ganaron la Copa del Rey, primer equipo no catalán en conquistarla, celebran cuatro décadas un logro sin precedentes JOSÉ LUIS CALLEJA Gijón Viernes, 26 junio 2020, 17:17

Los componentes de la plantilla del mítico Cibeles Oviedo que logro la Copa del Rey de hockey sobre patines en 1980 en Salamanca celebraron en una comida, a primera hora de esta tarde, en el restaurante Casa Migio, en Urbiés, la conquista de un título en categoría masculina no tuvo precedentes en este deporte en Asturias. Y es que el conjunto ovetense fue el primer equipo no catalán en hacerse con este trofeo. Aquella final que ganó el quinteto chocolatero en Salamanca al potente Barcelona, un equipo casi imbatible como lo es en la actualidad, por un rotundo resultado de cuatro a cero, fue recordada por los hoy ya veteranos jugadores. Tres goles de Veiga y uno de Juanchi tumbaron al poderoso equipo azulgrana, que no acababa de asimilar la derrota en los minutos finales. El meta Ismael, reserva del internacional azulgrana Trullols entonces, detuvo más de cien disparos del 'cinco' catalán, en un duelo que los ovetenses supieron forjar desde la defensa contaban las crónicas.

Tanto el citado Juanchi como Luisín, Rojo, Lolo, Paredes y Miguel Ángel rememoraron y saborearon hoy en la parte alta del Valle de Turón un partido que hizo historia para el deporte asturiano. Todos coincidieron en señalar que «hasta que la bocina no señaló el final del encuentro no nos lo creíamos» y pusieron de relieve que partir de entonce fueron «un equipo muy respetado». Al año siguiente, el Cibeles fue subcampeón de la Recopa de Europa, tras caer en los penaltis con el Sporting de Lisboa (2-0), y subcampeón de la Copa del Rey contra el Barcelona (5-2).