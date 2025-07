Cinco deportistas del CTD de Asturias, convocados para el Iberoamericano de Costa Rica

C. T. T.

La representación asturiana será una de las más numerosas dentro de la expedición española que participará en el Internacional de Costa Rica y el Iberoamericano, ... del 9 al 14 de septiembre en San José. La expedición española estará compuesta por tres jugadores absolutos y ocho sub 23. Desde el centro de tecnificación asturiano han sido seleccionados Vicente Gázquez, Adolfo López, Marcos García, Amaia Torralba y Jana Villanueva. También ha sido citado Álvaro Leal, del Club Bádminton Oviedo, actualmente en preparación en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

La actividad no se detiene para los jugadores asturianos ya que en el Stage Team España Futuro-Alto Rendimiento, organizado en Madrid del 3 al 16 de agosto, también habrá representación del CTD. En la primera semana ha sido convocada Belén Soto con la Selección Sub 17, mientras que en la segunda (10 al 16 de agosto), Iván Torre y Jana Villanueva participarán junto al grupo sub 23.