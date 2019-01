AJEDREZ El Club Antonio Rico gana la Copa de Asturias Javier Agüera y Enrique Álvarez, sentados, y José Antonio García y Fernando García. / QUIQUE64 Iván Andrés vence en Vegadeo y José Antonio García en el Torneo de Navidad del Casino de La Felguera ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Jueves, 3 enero 2019, 00:13

El Antonio Rico ganó la final de la Copa de Asturias al Oviedo 93 tras una larga lucha. El encuentro finalizó en igualdad ya que Juan Villemur (Oviedo) realizó tablas con Enrique Álvarez (Rico), Juan Ramón Rodríguez (Oviedo) perdió con Javier Agüera (Rico), Javier Menéndez (Oviedo) venció a Fernando García (Rico) y Daniel Canteli (Oviedo) empató con José Antonio García (Rico).

Dos puntos para cada escuadra antes del posterior duelo de desempate a ritmo rápido en el que los parciales fueron estos: Juan Villemur ganó a Enrique Álvarez, Juan Ramón Rodríguez perdió con Javier Agüera, Javier Menéndez y Fernando García terminaron en tablas y José María Díaz perdió con Sergio Arias. El Antonio Rico sumó dos puntos y medio y se proclamó campeón de la Copa de Asturias.

Finalizaron también los torneos regionales de equipos en las categorías sub 12 y sub 18. El gran derrotado fue el Grupo Covadonga, que lideraba los dos torneos antes de la última ronda y perdió en ambos casos. En sub 12, el Real Oviedo, con Diego Vergara, Aitor Siscar, Javier González y Noé Peláez, ganó al Grupo 2,5-1,5 y se hizo con el oro. El Grupo y el Naranco fueron plata y bronce.

En sub 18, de nuevo el Grupo perdió con el Real Oviedo y el Antonio Rico venció al Naranco, por lo que el Antonio Rico, con Samuel García, Nerea Cañón, Aída García y Omar Fernández, es el nuevo campeón. El Grupo Covadonga y el Real Oviedo completaron el podio.

Por otra parte, Iván Andrés ganó en Vegadeo. La clasificación fue: 1º. Iván Andrés, con 6,5 puntos; 2º. Alexa Stríkovic, con 6 puntos; 3º-4º. Alberto Andrés y José Sande, con 5,5; 5º-8º. Carlos Monge, Manuel Bazán, Adán Álvarez y José Manuel Martínez, con 5; 9º-14º. Vladímir Pétkov, David Foz, Pablo Suárez, Javier García, Juan García y Alberto Oria, con 4,5 puntos, hasta medio centenar de participantes.

En el torneo de Navidad del Casino de La Felguera, con 38 jugadores en liza, se impuso José Antonio García. La parte alta de la tabla quedó así: 1º. José Antonio García, con 5,5 puntos; 2º-3º. Iyán Guedes y Javier Baeza, con 5; 4º-5º. Álvaro Sagrado y Samuel Castelao, con 4,5; 6º-12º. Eloy Cuervo, Arabí Ahmed, Cristóbal Barral, Ignacio Bajo, Lucas Antuña, Érik Bravo y José Vega, con cuatro puntos.

Victoria de Agüera

El torneo solidario que organiza el Club Antonio Rico, en colaboración con la ONG Ningún Niño Sin Cenar, para conseguir juguetes para familias sin recursos terminó con más de cien donaciones y la victoria de Javier Agüera. La clasificación fue: 1º. Javier Agüera, con 6,5 puntos; 2º. Lucas Antuña, con 6; 3º-5º. Samuel García, Carlos Monge y Alexánder Zappárov, con 5,5; 6º-12º. Iyán Guedes, José Antonio García, Adán Álvarez, Aída García, Omar Fernández, Aitor Siscar y Antonio Manzano, con cinco puntos, hasta completar los setenta participantes.

El Grupo Covadonga celebró dos torneos para jóvenes. En uno venció Miguel Gorostidi y con él empató Iván Patón. El podio lo completó David Junquera. En el otro se impuso Álvaro Fuente y el cajón lo conformaron Jorge López y Miguel Ribera.

Por último, el Torneo de La Amistad aglutinó a veintiséis equipos en la localidad cántabra de Vioño de Piélagos. En él jugaron y ganaron cuatro grupistas, aunque en representación del club portugués Dias Ferreira. El conjunto estuvo integrado por Rubén Ceñal, Miguel Ángel Marino, Alejandro Ortiz y Francisco Iglesias.