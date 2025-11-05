El Club de Tenis Avilés y Paviastur FutsaMeres ganan la Copa de Asturias

El pádel asturiano protagonizó en el último fin de semana de octubre una cita doble por equipos en el Principado. Por una parte se disputó ... la Copa por Equipos, competición que ha vuelto al calendario después de años inactiva. Los clubes avilesinos de El Forcón y World Pádel Center acogieron el evento en unas jornadas de nivel para este deporte a nivel local. Y a su vez, en Pádel Soto (Llanera), se disputó la primera Copa por Equipos de Menores. En ambas pruebas, de carácter eliminatorio, tres parejas de cada equipo se enfrentaban entre sí por el pase de ronda.

En la categoría absoluta, 31 equipos se midieron en categoría femenina. Iberpadel-Asipo y el Real Club Tenis de Avilés fueron los que, tras superar tres rondas con solvencia, se enfrentaron en la gran final. Fueron las avilesinas las que se llevaron la victoria por 2-1 tras remontar la pareja formada por Aitana López y Alba Ferrer, un set en contra frente a la número uno del ranking individual, Cristina G. Cidoncha, y la exnúmero uno Lucía Carreño.

Prueba masculina

En categoría masculina, de los 45 equipos inscritos, Paviastur-FutsaMeres y OnlyPadel-Paidesport fueron los finalistas. Tras ganar un encuentro cada equipo, la emoción del título se decidía en el tercer set de la pareja uno. Finalmente, Daniel Serrano y Emmanuel Riesgo vencieron por 6-2, 6-7 y 6-4 a Sergio Clemente y Roberto Fernández en un ajustado partido de más de una hora y media de duración.

Ampliar Foto de los campeones de la Copa de Menores, del Pádel Soto. LVA

Mientras tanto, en las instalaciones del Club Pádel Soto se disputaba en su primera edición la Copa en su versión de Menores, de participación mixta. En esta competición, en cada encuentro se enfrentaban una pareja alevín, una infantil y una cadete o junior. Los equipos estaban formados por chicos y chicas de forma indistinta.

Un total de ocho equipos tomaron parte en esta novedosa competencia, y fue el local Pádel Soto quien se impuso en la final al Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón. El campeón de la final de consolación de esta competición fue Padel Tech FutsaMeres B.