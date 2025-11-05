El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Equipos femeninos finalistas de la Copa de Asturias de Pádel. LVA
Pádel

El Club de Tenis Avilés y Paviastur FutsaMeres ganan la Copa de Asturias

La prueba por equipos se disputó en El Forcón y el World Pádel Center, mientras que Pádel Soto se llevó en casa el torneo para menores

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:02

El pádel asturiano protagonizó en el último fin de semana de octubre una cita doble por equipos en el Principado. Por una parte se disputó ... la Copa por Equipos, competición que ha vuelto al calendario después de años inactiva. Los clubes avilesinos de El Forcón y World Pádel Center acogieron el evento en unas jornadas de nivel para este deporte a nivel local. Y a su vez, en Pádel Soto (Llanera), se disputó la primera Copa por Equipos de Menores. En ambas pruebas, de carácter eliminatorio, tres parejas de cada equipo se enfrentaban entre sí por el pase de ronda.

