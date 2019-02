AJEDREZ El Codema gana tres oros en el escolar gijonés Fabián Greenberg, Alejandro Fernández, Pelayo Fernández, Saúl Díez y Elías Blanco, campeones sub 10 con el Codema. / QUIQUE64 San Félix y el Instituto de Candás logran los otros dos en una competición que reunió a 52 equipos ENRIQUE IGLESIAS Miércoles, 27 febrero 2019, 00:22

Los Juegos Deportivos Escolares de la zona de Gijón, en los que participaron cincuenta y dos equipos de colegios y dos centenares y medio de jóvenes, dejaron cinco conjuntos campeones en otras tantas categorías de edad. El centro educativo más exitoso fue el Corazón de María, el popular Codema gijonés, que logró tres oros y un bronce en las cuatro categorías que disputó. En concreto ganó en sub 8, sub 10 y sub 14, mientras que el San Félix candasín venció en sub 12 y el Instituto de Candás se impuso en sub 16.

En la categoría destinada a los sub 8, en la que participaron ocho conjuntos, venció el Codema Botvínik y los metales se los adjudicaron los colegios Cabueñes y Montedeva. En el grupo para los sub 10, con dieciocho equipos en liza, ganó el Codema Capablanca, mientras que el podio lo completaron Montedeva y San Félix.

En el grupo para los sub 12, en el que tomaron parte veinte escuadras, el triunfo fue para el San Félix, mientras que el Montedeva y el Codema Lasker lograron la plata y el bronce, respectivamente. Por su parte, en el torneo sub 14, el triunfo fue para el Codema Fischer y el Patronato San José logró la plata. Y, por último, en categoría sub 16 el campeón fue el Instituto de Candás y el Ies Jovellanos y el IES Fernández Vallín, ambos gijoneses, conformaron el podio.

La final regional, que reunirá a los mejores equipos de los centros educativos de las ocho zonas en que está subdivida Asturias, se disputará los días 10 y 24 de marzo y 7 de abril. La primera cita será en Gijón, mientras que la segunda viajará a Oviedo y la tercera hasta Avilés.

Torneo de clubes

Por otra parte, el regional de clubes afrontó su tercera jornada de competición. En División de Honor se produjeron los siguientes resultados: Siero-Real Oviedo, 2-4; Grupo Covadonga-Ensidesa, 5,5-0,5; Oviedo 93-Universidad, 1,5-4,5; y Grupo 64-Pablo Morán, 1,5-4,5. La clasificación queda así: 1º. Grupo, con 6 puntos; 2º. Real Oviedo, con 5; 3º. Oviedo 93, con 4; 4º. Ensidesa, con 3; 5º-7º. Pablo Morán, Universidad y Siero, con 2; y, 8º. Grupo 64, con cero puntos.

La próxima jornada, que será la cuarta de las siete previstas en esta primera etapa del torneo, presenta los siguientes encuentros: Real Oviedo-Pablo Morán, Universidad-Grupo 64, Ensidesa-Oviedo 93 y Siero-Grupo Covadonga. En Primera División mandan Antonio Rico y Valdesva, ambos con los tres encuentros ganados. La próxima jornada se enfrentaránasí: Valdesva-Ateneo Obrero, San Juan Bautista-Mieres, Al Paso-Antonio Rico y Ciudad Naranco-Candás.

En Segunda División, con veintitrés conjuntos en competición, están como colíderes el Gradense y El Frontón, ambos con tres victorias. En la próxima ronda se medirán entre ellos. Todos los encuentros darán comienzo a las cuatro y media de la tarde del sábado.