MONTAÑISMO | SEMANA INTERNACIONAL DE GIJÓN Una complicada ascensión al Everest con dedicatoria cargada de emoción De izquierda a derecha, Juanjo Hierro, José Luis Torres, Juan Figaredo, Javier Camacho y Roberto Iglesias, ayer en el Teatro Jovellanos antes de iniciarse la penúltima jornada de la Semana de Montaña. Javier Camacho recordó al fallecido policía gijonés Juanjo Domínguez, «al que echo de menos», tras subir la cima en la que «casi me quedé ciego» J. L. CALLEJA GIJÓN. Viernes, 30 noviembre 2018

«Mucha gente nunca podrá llegar a contemplar lo que mis ojos ven, por eso con mi fotografía es la mejor forma de trasladárselo». De esta forma se presentó Javier Camacho (Zaragoza, 1971), que fue ayer protagonista en la penúltima jornada de la Semana Internacional de Montaña de Gijón.

El fotógrafo aragonés, que comentó la película 'Chomolungma (8.848 m)-La Madre del Universo', relató ayer en el Teatro Jovellanos su ascensión al Everest, que tuvo una dedicatoria especial al policía gijonés Juan José Domínguez, fallecido en accidente de escalada en las vías de escuela Otura en Morcín el pasado mes de mayo, la misma fecha en la que culminó la mítica cima asiática. «Para mí supuso un palo tremendo, porque trataron de que no me enterase de su muerte mientras hacía la ascensión, pero al final me llegó la fatal noticia».

En este sentido reconoce que «me ha producido una gran tristeza venir a Gijón sin que él esté en estos momentos, pues hicimos muchas cosas juntos y le echo mucho de menos», dijo el montañero, que ayer por la mañana ascendió con unos amigos el Pico Pienzu a través del mirador del Fito.

Camacho relató con todo lujo de detalles en el emblemático recinto gijonés la ascensión al Chomolungma (8.842 metros), que es como se conoce en la lengua local el Everest.

El aventurero maño destacó las grandes dificultades que se encontró a lo largo del recorrido. Poco antes de hacer cumbre «casi me quedé ciego en plena ascensión y sufrí dos faringitis, por lo que estuve al límite en todos los sentidos, lo que me obligó a solicitar un rescate a mi familia, pero al final lo cancelé».

El ponente de turno ayer en el certamen gijonés lleva en la montaña desde los ocho años. «Empecé a los ochos en los Pirineos e hice todos los picos de 3.000 metros para luego con el paso de los años meterme en mayores dificultades como el Mont Blanc y otras montañas del viejo continente», matizó.

Ya en edad adulta realizó sus mayores hazañas con sus siete expediciones a montañas de 8.000 metros del Himalaya, ascendiendo el Lhotse (8.516 metros) y el Cho Oyu (8.201 metros), cuarta y sexta cumbres más altas del planeta, respectivamente, lo que efectuó sin uso de oxígeno artificial como en el Everest. «Es difícil quedarse con alguna de ellas, porque todo fueron experiencias tremendamente arriesgadas, pero estoy muy orgulloso de forma especial de la que hice al Lhotse. Creo que tuvo mucho mérito», subrayó.

Javier Camacho recibió más de 150 distinciones por su trabajo como fotógrafo a lo largo de su trayectoria en la montaña. Pero dentro de este elevado número de galardones, el aragonés valora en gran medida «los premios María Luisa, que se celebran en Oviedo, y los Monfoto, porque son los de mayor prestigio en el mundo de la montaña».

Entre sus próximos proyectos, el aragonés tiene previsto explorar algunas cumbres de la Antártida o quizá realice alguna escalada en la zona del Pamir. «Son zonas que me quedan por explorar, que entran entre mis próximos objetivos», concluyó.

Por otra parte, la jornada de clausura tendrá como protagonista hoy (20 horas) a la iraní Parvaneh Kazemi, que comentará un documental sobre sus expediciones. Se trata de la primera mujer de su país en ascender ocho miles. Además, es pionera a nivel mundial en subir en una misma semana, las cimas del Everest (8.848m) y el Lhotse (8. 516 metros). Parvaneh estará acompañada del fotógrafo Miguel López, que relatará la película 'Montañas a través de una cámara'.