Mucho que contar de Tino Quirós

Tino Quirós con su jugada favorita y los amarracos. / MAC Fue uno de los mejores futbolistas de la cantera del Ensidesa antes de convertirse en un refutado musista con sello propio NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:20

Han pasado los años, muchos años, desde que lo conocimos como futbolista en Santa Bárbara de Llaranes en el mejor Ensidesa de la historia. Ya cumplidos los setenta, dato que casi le ruboriza, Tino sigue siendo el mismo. Un gran tipo lleno de picardías, socarrón a más no poder, contador de anécdotas que te dejan boquiabierto y con acentuado gusto por el verde: antes el de los campos de fútbol, después el tapete del naipe como refutado musista.

Faustino Quirós Estrada (Gijón, 12-12-1948) moldeó su figura en el creciente barrio de Llaranes, donde sigue aunque desde hace años en La Espina. Coetáneo de los hermanos Castro, Jesús y Enrique, Quini, nuestro protagonista pudo hacer carrera en un fútbol que estrenaba un puesto «que me venía como anillo al dedo», el de defensa libre. El mismísimo Sporting de Gijón en el que triunfaron sus dos amigos de la infancia lo tuvo en su agenda, también el Sevilla, pero las circunstancias no acompañaron: «Dejémoslo así», dice saliendo al corte como hacía en sus tiempos en activo.

Le queda el consuelo de ser uno de los integrantes, el capitán, del inolvidable Ensidesa que subió a Segunda División en 1974. Una lesión de tibia y peroné aceleró su retirada, no sin antes ascender a primera regional al Cámara, equipo gijonés al que se vinculó por amistad.

Tino había conocido el mus a los 17 años, «con amigos junto a gente de la peña del Ensidesa», teniendo a Ferreras, con el que aún comparte equipo, como instructor. En el Avilesino se estrenó dos años después de su retirada del fútbol y lo hizo en la peña del Centro Social de Llaranes. En la del Bar Navelgas encontró un núcleo de musistas de categoría con los que no tardó en acumular campeonatos avilesinos, hasta once, regionales, siete, cuatro copas y torneos varios. Repartió esos trofeos entre el Navelgas, La Campiella, El Molino, La Taberna del Marqués, Riosol o D'Andrea, peña en la que sigue y con la que se apuntó el histórico triplete. No pudo hacer lo mismo cuando fundó su propia peña, Queros, local que regentó junto al malogrado Miguel Ángel.

Zalamero como es, Tino reparte preferencias cuando preguntamos por los mejores musistas: «Esther, del Piol, Cote, del Ca'Lolo, e Isa, del Piolín». Se considera un jugador «normal. Si he ganado torneos es por los grandes compañeros que he tenido y que tengo», como Juan, con quien este año ha empezado como un tiro al ganar sus seis partidas.

Del mus le gusta todo. «Es un juego de envites, haces muchos amigos y pasas buenos ratos». ¿Y hasta cuando? Tino Quirós tiene ocurrencias para todo: «Dejaré de jugar cuando cumpla los 68...».