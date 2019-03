PARABOBSLEIGH El corverano Israel Blanco logra su primera medalla en un Mundial Israel, con su medalla y un ramo de flores, ayer. / LVA S. MENOR AVILÉS. Lunes, 1 abril 2019, 02:03

Una cuarta bajada casi perfecta le ha otorgado a Israel Blanco una más que meritoria medalla en el Campeonato del Mundo de pararbobsleigh, que se disputó en la localidad neoyorquina de Lake Placid.

El deportista corverano afrontaba ayer las dos últimas bajadas de la cita mundialista y tras una primera en la que finalizó octavo, aprovechó el segundo puesto de la segunda, casi perfecta, para recortar tiempos a sus rivales y finalizar sexto, posición que en este deporte va acompañada por una medalla, la primera en un Mundial para un Israel que sí sabe lo que es morder metal en un Campeonato de Europa, donde acumula dos.

Ayer, después de la entrega de premios, Israel reconocía que «es la medalla más difícil que he conseguido, la que más me ha costado. El accidente no me permitió entrenar tanto como mis rivales y me hizo bajar con miedo en la primera manga oficial, así que me voy con buen sabor de boca».