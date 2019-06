FÚTBOL-SALA El Costa Gijón se corona en el escolar Los jugadores del Costa Gijón, de categoría prebenjamín. / A. FLÓREZ En prebenjamines superó al Laviada, digno finalista, y en categoría benjamín se impuso a La Corolla A. ARBOLEYA GIJÓN. Martes, 11 junio 2019, 00:14

El Club Costa Gijón logró imponerse en la fase final del torneo escolar de fútbol-sala disputado durante las últimas semanas en el palacio de deportes. Tras una liguilla bastante competida, en la que finalizó segundo a tan solo dos puntos del colegio público Laviada, el benjamín del Costa Gijón logró imponerse en la tarde de ayer por 5-3 al colegio La Corolla. Cerraron el cuadro como tercer clasificado el colegio Severo Ochoa que venció por 4-1 a la E. F. de Mareo, que realizó un gran papel durante el torneo.

A su vez, en la categoría prebenjamín, también resultó vencedor el Costa Gijón. Lo hizo tras doblegar en la final al colegio de Laviada, digno finalista. Este partido estuvo lleno de emoción hasta el último instante puesto que, a pesar de llegar a ponerse 4-1 por detrás, Laviada no le perdió la cara al partido y supo rehacerse con dos goles que le metieron de lleno en la final. Finalmente, el marcador no se movió en el último periodo y el Costa Gijón consiguió hacerse con el título en categoría prebenjamín. En esta categoría, el partido por el tercer y cuarto puesto no fue tan emocionante como la final, puesto que el colegio público Los Pericones logró imponerse por 5-0 al Escuela de Fútbol Jin. Con la disputa de las finales se puso el broche a una competición que ha resultado emocionante desde el minuto uno por parte de niños que han dado en esta competición su primeros pasos en el fútbol de pista.