Cristina Leboreiro, luchadora: «Ojalá pueda traer el oro para Asturias»

«Nuestro peor rival es la báscula», bromea Cristina Leboreiro. La luchadora de 34 años pone rumbo este fin de semana a los Emiratos Árabes ... Unidos para competir en el Campeonato del Mundo de Kickboxing. «¿Ganar? Por supuesto. Eso nunca se descarta», responde cuando se le cuestiona por sus objetivos para la cita.

De origen gallego, Leboreiro lleva prácticamente una década afincada en Asturias. Es en el Principado donde se ha consolidado como una de las grandes referencias en las disciplinas de contacto. «Mis títulos son asturianos completamente. Ojalá ahora pueda traerme el oro mundial», cuenta mientras desvela algunas de las bromas que se gasta con su familia. «Mi padre me dice que a ver cuándo vuelvo para Galicia, pero yo ya le tengo dicho que me tienen conquistada con el cachopo y la fabada».

No toca ninguno de esos platos copiosos esta semana en la puesta a punto para el pesaje de una competición en la que no puede exceder los 60 kilogramos. «Estamos a final de año y estoy un poco reventada, pero con ganas de competir y hacerlo bien», continúa tras una nueva jornada intensa de entrenamiento en la que ultima los detalles de su preparación. Por la mañana practica boxeo en el Meré Boxing de La Calzada -disciplina en la que este año también ha quedado tercera de España-. Ya por la tarde, segundo trabajo en el gimnasio Shotokan. «Media hora en cinta y un poco de sauna». Todo ello compaginado con una vida rutinaria. Leboreiro trabaja por cuenta propia como fisioterapeuta y comercial. «En función un poco del día adapto mis entrenamientos.

En total, 1.973 participantes de 83 países competirán en Emiratos Árabes en los Mundiales de la disciplina que acoge el país de Oriente Medio. La luchadora afincada en Gijón viajará en representación de la selección española junto a los técnicos asturianos Sergio Barril y Fran Barril, que también ejercen de entrenadores de la luchadora. Llegará a la cita en uno de sus mejores momentos deportivos, de ahí su confianza. «Desde 2019 que es cuando me lo empecé a tomar un poco más en serio he ganado 14 títulos nacionales, pero internacionales aún no tengo ninguno».

Sus inicios

Aunque su llegada al kickboxing fue algo tardía, los primeros pasos de Leboreiro con los deportes de contacto vienen de niña y por influencia familiar. «Mi hermano de pequeño se empeñó en hacer kárate y yo empecé con el taekwondo. Era de las competidores más jóvenes en Galicia en mis primeros años y fui pasando etapas y consiguiendo cinturones», rememora la deportista de sus inicios.

Esa formación le sirvió para no empezar de cero cuando llegó a Asturias en 2017. «Tenía esa experiencia previa. En 2019 ya gané mis dos primeros oros y pude viajar al primer Mundial, en Turquía». La mala suerte quiso que se cruzase con la campeona mundial en primera ronda, poniendo fin a aquella oportunidad. Ahora, seis años después, se encuentra más preparada. «No sé si será por haber añadido este año también el boxeo, pero me noto mejor que nunca», confiesa.