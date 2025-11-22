El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cristina Leboreiro ultima su puesta a punto en el gimnasio Shotokan de Gijón. José Simal
Kickboxing

Cristina Leboreiro, luchadora: «Ojalá pueda traer el oro para Asturias»

La deportista, afincada en Gijón, cuenta las horas para participar en los Mundiales de Kickboxing de Emiratos Árabes

Iván García

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

«Nuestro peor rival es la báscula», bromea Cristina Leboreiro. La luchadora de 34 años pone rumbo este fin de semana a los Emiratos Árabes ... Unidos para competir en el Campeonato del Mundo de Kickboxing. «¿Ganar? Por supuesto. Eso nunca se descarta», responde cuando se le cuestiona por sus objetivos para la cita.

