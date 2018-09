La Crows Battle pone Pravia patas arriba

Espectáculo del bueno el que se pudo presenciar ayer en Pravia y sus aledaños en la tercera edición de la Ebroker Crows Battle, una carrera de obstáculos puntuable para los campeonatos de España y de Europa de esta especialidad deportiva que hace furor en los últimos tiempos. 715 inscritos entre las categorías populares y la de elite, en la que se inscribieron más de doscientos atletas españoles, de Inglaterra y Portugal, con victoria del vasco Asier Landart y de la madrileña Lorena González, que repetía de esta forma la gesta del año pasado.

El centro de Pravia, con la plaza Moutas como eje, el área recreativa, Agones y el río Nalón se juntaron en un recorrido con la novedad única en el calendario de una prueba de kayak. Entre medias cuarenta obstáculos a cual más duro y con dos que llamaron la atención: uno de baja suspensión que obliga a un pulso extremo y una rampa muy vertical de cuatro metros que solo los más fuertes pueden superar.

Absoluta masculina Nombre Equipo 1º. Asier Landart Denontzat 2º. Jesús Montoto Vengadores Be One 3º. Alberto Reis Vengadores 4º. Miguel Pinto Bomberos León 5º. Damián Espasandín Vengadores 6º. Ricardo Melendi Linares GYM 7º. Eduardo Cruz Astures OCR 8º. Josué Argüelles Estadio Gijón 9º. Nilton Monteiro Racers Legión 10º. Alberto Abella Templarios OCR

Absoluta femenina Nombre Equipo 1ª. Lorena González Independiente 2ª. Paula Esteiro Vengadores Be On 3ª. Rocío Sánchez Titanes Madrid 4ª. Lucía Vázquez Lobeznos OCR

La disputa de los puestos de honor en elite masculina tenía como favoritos a los mejores del equipo gallego Vengadores BE One, todo un campeón mundial formado por militares. Y ahí estuvieron, copando dos de los tres primeros puestos, aunque no el más alto. El vasco Asier Landart, que figuraba en las quinielas como aspirante, acabó superando a sus rivales inmediatos por diez segundos. El ganador invirtió 54 minutos y 34 segundos en completar el recorrido, mientras Jesús Montodo hacía 54.44. Fue un duelo personal al que no pudo llegar Alberto dos Reis, tercero con 59.25.

En la prueba femenina no hubo color y Lorena González fue superior como refleja su tiempo: 1.17.35 por los 1.37.29 de la gallega Paula Esteiro. La madrileña Rocío Sánchez fue tercera con 1.52.44 por descalificación de Mariel Martínez, de Vigo, que marcó un tiempo de 1.38.43.

El calor endureció las carreras de todos los participantes en una estupenda jornada que se encargó de organizar el club Grumar de Piedras Blancas con el Ayuntamiento de Pravia como respaldo.