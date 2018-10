RUGBY Cuarto triunfo del Oxigar Belenos, que fue superior al Salamanca Los jugadores de ambos equipos en una lucha por el oval. / MARIETA N. G. AVILÉS. Domingo, 21 octubre 2018, 01:20

Cuatro de cuatro para el Oxigar Belenos, que después de tres partidos seguidos a domicilio, se presentaba por primera vez ante su parroquia, a la que brindó una nueva victoria (26-7) ante el Adus de Salamanca. Fue un partido en el que los avilesinos mostraron su superioridad en una estupenda primera parte que dio paso a una segunda en la que el Oxigar se relajó en exceso dejando corto el marcador final.

El conjunto de Mario Copetti se puso pronto manos a la obra y a los diez minutos tomaba la delantera con un ensayo de Sebas, que repitió tres minutos después. Los jugadores avilesinos imponían su fortaleza en defensa anulando las maniobras salmantinas, jugando bien en las acciones de ataque. El equipo visitante se veía incapaz de frenar las acometidas blanquiazules y Cazalla se encargaba de firmar el tercer ensayo. Dos de ellos fueron acompañados de transformación y al descanso el Oxigar Belenos dominaba por 19-0, camino de otro marcador abultado.

Sin embargo, el conjunto avilesino, tras firmar a los 42 minutos su último ensayo y transformación por medio de Juan, aflojó su ritmo de juego y permitió al Adus respirar y hacer sus puntos, que no aumentaron en el casillero avilesino por errores propios en jugadas claras para el ensayo.

A Mario Copetti no le agradó esa circunstancia y manda un recado a sus jugadores de cara a la visita del próximo fin de semana al Oviedo, con el que comparte la primera posición: «Hay que competir al cien por cien del minuto uno al 80. Hemos jugado muy bien la primera parte, pero la segunda no me ha convencido y hay que mejorar».