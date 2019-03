PESCA Cuenta atrás para el Campanu Fran Ruiz, en el centro, practica en la zona de Quinzanas la pesca sin muerte junto a sus amigos Pablo Campo, a la izquierda, y Daniel Agut. / JORGE PETEIRO La modalidad sin muerte atrajo pescadores en tres cotos y algunas zonas libres como Puente de Quinzanas, donde se celebró la Fiesta del Regreso del Salmón J. L. CALLEJA PUENTE DE QUINZANAS. Lunes, 18 marzo 2019, 01:33

Solo se ocuparon ayer tres cotos en los ríos asturianos para la pesca del salmón sin muerte en su apertura. Era lo lógico y previsible, porque desde que puso en marcha esta modalidad desde hace poco más de una década la afluencia de pescadores ha sido escasa. Sin embargo, hay ganas entre los aficionados por acudir a los ríos, con la vista puesta en 'El Campanu', que saldrá dentro de un mes.

En el Cares hubo presencia de cañas en los cotos de El Tilo y Niserias, además de que tuvo su correspondiente titular el de La Figal, en el Narcea, sin olvidar algunos aficionados que se repartieron en determinadas zonas libres de cara a intentar prender algún ejemplar para devolverlo nuevamente al agua. En otras zonas fluviales como el Sella, Esva y Eo, las riberas estuvieron prácticamente desiertas. Así las cosas, parece que tanto pescadores como ribereños se han conjurado a la espera del primer salmón en menos de un mes, cuando el 14 de abril se levante la veda con muerte.

Donde sí se registró un buen ambiente fue en la denominada Fiesta del Regreso del Salmón, que por tercera ocasión se celebró a orillas del Narcea, en Puente de Quinzanas, el llamado territorio 'comanche' por los ribereños de dicho lugar.

Allí se concentraron ayer cerca de un centenar de pescadores, encabezos por Eugenio Saavedra y Francisco Álvarez Muñiz, creador de esta reunión anual que echó a andar en 2017. Como aperitivo a este encuentro, Pravia acogió un curso dirigido por el islandés Henrik Mortensen, uno de los pescadores de salmón de mayor prestigio a nivel mundial.

«Es una fiesta para dar la bienvenida a la primavera y a este pez tan emblemático en nuestra historia», explicó Saavedra, que reclama «racionalidad» a todos los presentes».

De la práctica sin muerte destacó ayer la presencia en Puente de Quinzanas de Fran Ruiz, que lanzó sus primeras varadas junto a sus amigos Pablo Campo y Daniel Agut.

Sobre esta forma particular de pesca subraya que «no va mucha más gente al río, porque hace seis o siete años empezamos unos veinte, ahora podremos ser cincuenta».

El tevergano destaca que la pesca sin muerte «evoluciona lentamente, pero no mejora como en otros países en los que hay una mayor concienciación con la especie» y tiene claro que «aunque retrases la veda sin dar muerte al pez, se acaban capturando igual los salmones que tenemos en Asturias».

Considera que esta modalidad beneficia al 'monarca' de los ríos en su línea más proteccionista, pero cree que lo realmente efectivo sería «hacer un buen estudio en todas nuestras cuencas fluviales, porque no tenemos un censo con precisión de lo que entra cada año».

También se puso a la caña ayer Alejandro Díaz Santos, que asimismo se decanta por no matar al pez. Lleva toda su vida a orillas del Piloña, donde se volvió abrir la veda para el salmón hace solo tres años, y es partidario de la pesca sin muerte para que «siga habiendo peces en Asturias». No entiende este piloñés que «de 700 kilómetros que hay en nuestros ríos solo haya apenas un kilómetro» para practicar esta modalidad. Díaz Santos, que preside la Asociación Río Piloña, tiene claro que «la pesca sin muerte es un recurso que no sabemos explotar en esta región y que podría reportar muchos beneficios a nivel turístico».

En este sentido aporta como dato que, según un estudio, cada trucha que se pesca «nos deja alrededor de unos siete euros» y en lo que se refiere al salmón la cuantía «es mayor». La contaminación, le pesca en la mar, los cormoranes y la nutria, entre otros, son los principales enemigos de la especie, pero para este ribereño el factor más peligroso es «la mano del hombre».