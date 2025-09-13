Curtidora Uniovi cae en la final del XIX Torneo Villa de Avilés frente al Ciudad de La Coruña

El Ciudad de La Coruña, equipo, al igual que Curtidora Uniovi, de Primera Nacional, resultó vencedor de la décimo novena edición del Torneo Villa ... de Avilés de voleibol, disputado un año más en Los Canapés.

El equipo gallego se impuso en la final a las anfitrionas por un claro 0-3, con parciales de 17-25, 14-25 y 20-25. El joven equipo avilesino que dirige de nuevo Josemi Pérez fue de menos a más, pero no pudo con la mayor experiencia de un cuadro gallego que se ha mantenido en la categoría de bronce del voley nacional las últimas temporadas. María Fernández, con siete puntos, fue la máxima anotadora del equipo avilesino en la final.

Antes, las de Josemi Pérez se habían llevado el derbi asturiano del torneo en semifinales, también primer partido del cuadrangular, por 3-2 (22-25, 25-21, 17-25, 25-14 y 15-10). Un aviso para el cuadro avilesino ante un equipo de inferior categoría.

El segundo partido del torneo cayó, lógicamente, para el lado del Ciudad de La Coruña, que en semifinales se impuso al Ekialde, también por 0-3 (11-25, 15-25 y 9-25). Una barrida en toda regla que no evitó que el cuadro vasco venciese en el tercer y cuarto puesto a La Calzada (2-3), con parciales de 10-25, 25-17, 21-25, 25-19 y 13-15. A Curtidora Uniovi aún le queda algún amistoso y la Copa Principado para seguir preparando el estreno liguero.