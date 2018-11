Daniel Aznar (categoría sénior), Gabriela Bañuls y Pelayo Suárez (Open), Paula García y Diego Palacios (sub 18), Fernando Pérez (máster), Enrique Ferrao (bodyboard), Alfonso Muñiz (sup olas) fueron los vencedores de la primera jornada del Campeonato de Asturias de surf, que se disputa desde ayer en la playa de San Lorenzo. Hoy continúan los regionales con la competición en las categorías sub 10, sub 16 y longboard.