La debilidad del más fuerte Anna Boada, el pasado fin de semana, anunciando durante una entrega de premios que sufre depresión. / DIARIO AS La remera Anna Boada anunció su retirada a causa de una depresión. No es la única que sufre estas dolencias invisibles, pero sí una de las pocas que lo admite en público MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Miércoles, 3 abril 2019, 00:31

«No he sido capaz de encontrar fuerzas para continuar luchando. Las enfermedades no las escogemos, a veces ni las aceptamos, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud mental. Está mucho más reconocida la fractura de un brazo que la depresión o la ansiedad», explicaba la mundialista en una carta. Boada se despedía así temporalmente de la competición en la Gala de la Federación Española de Remo.

Su relato dejaba atónitos a muchos, pero no sorprendía a otros tantos que saben de la exigencia y la presión que hay tras cada competición. Boada contaba su historia con un doble objetivo: que los deportistas se apoyen durante las crisis y que se aplique la prevención a tiempo.

El psicólogo deportivo Roberto Díaz, acostumbrado a trabajar en disciplinas tan diversas como el fútbol, el karate o el propio remo, tiene claro que es más complicado afrontar un problema mental o emocional, que uno físico. Más aún si hablamos de un deportista. «No manejar bien las emociones es algo relativamente habitual, y no una vergonzosa excepción a ocultar. En el deporte es más tabú aún, porque un campeón debe proyectar fortaleza, no fisuras. Se explica mejor un esguince, entendido como un accidente, que una ansiedad, que es vista como una debilidad. Nadie quiere mostrarse débil», explica.

Díaz señala que hay dos factores que hacen más difícil detectar y atajar estas dolencias en el mundo de la competición. Por un lado, la imagen. El deportista está expuesto siempre al entorno -entrenadores, rivales, compañeros y familia- y al público. Por otro, la prisa. Si se para se está perdiendo un tiempo pensado para mejorar. Esta situación, como ocurriría con una dolencia física, sólo trae una consecuencia: que la «rotura» sea mayor.

Testimonios como el de la propia Boada, o los que afrontaron en su día deportistas como el ex ciclista Jose Iván Gutiérrez, subcampeón mundial de contrarreloj, son un ejemplo fundamental para que quien pase por lo mismo tome medidas. La depresión no es sólo una cuestión de la 'élite' deportiva, pero es en ella donde más se evidencia la diferencia entre el esfuerzo y el refuerzo. «Vemos el final: la victoria, la satisfacción y la medalla. Pero, a veces, el esfuerzo que lleva lograrlo es mayor que el refuerzo, y no compensan los éxitos», explica Díaz.

Pese a ser una situación más habitual de lo que parece, en estos últimos 20 años la concepción de la ayuda psicológica ha evolucionado mucho. Existen multitud de abordajes posibles, y el psicólogo asturiano insiste en una herramienta básica para todos ellos: la educación emocional. «Tenemos que saber qué son y para qué sirven las emociones. La figura del psicólogo está ya integrada, y si no se dispone de uno, los entrenadores están formados para detectar el problema y pedir ayuda cualificada», contextualiza el propio Roberto Díaz.

Las dolencias mentales son tan importantes como las lesiones musculares, pero, ¿cómo se detectan? En base a su experiencia Díaz destaca dos tipos de casos: los que son fruto de la decepción, y los relacionados con el ambiente y la relación con compañeros, entrenadores o familiares. «He tratado en pocas ocasiones depresiones serias, pero son comunes consultas que podrían llevar a ellas con el tiempo. Las alarmas saltan cuando el deportista ya no disfruta de su disciplina o se plantea el abandono, y es fundamental identificar este cambio», ilustra el especialista.

El entorno es básico ya que puede ser el principal factor preventivo pero también parte del problema. «La soledad del deportista es peligrosa. Por un lado no quieres preocupar a quien te quiere. Por otro, no quieres mostrar que eres humana y que puedes tener debilidades», comenta el psicólogo. Darse cuenta de que uno necesita esa ayuda es más difícil de lo que se piensa. Muchas veces sólo se reconoce cuando no se puede más, aún más en competición. «El deporte es un mundo en el que la queja es peligrosa y el deportista aprende a ignorarla para avanzar y superar la dificultad. Al aprender a apagar la voz de alarma sólo se consigue recortar el margen de acción», advierte Roberto.

Los resultados, la incertidumbre en torno a ellos, son uno de los detonantes más habituales. El entrenador de atletismo, y mentor de Yago Lamela, Juanjo Azpeitia, sabe bien lo que es percibir ese tipo de problemas en los deportistas. Él vio a su pupilo sufrir la depresión tras las lesiones y su periplo por Madrid, y señala que la salud mental ha de tenerse en cuenta en cualquier categoría y desde cualquier edad. «En vez de ayudar, muchas veces metemos presión desde edades tempranas. Incluso con las lesiones. A los deportistas al final les cuesta exteriorizarlo porque creen que va afectar a su rendimiento», comenta el preparador.

Azpeitia lo explica con un ejemplo físico, porque socialmente lo que se ve se comprende mejor que lo que es invisible a los ojos. «Si un futbolista tiene una molestia en el pubis y la oculta por jugar, al final la lesión le parará. Quizá para pasar por el quirófano o puede que para dejar el deporte. Con la mente ocurre igual, y a veces sólo se para cuando no hay más remedio», explica el entrenador afincado en Avilés. Azpeitia invita a hacer una reflexión sobre el modo en que vemos al deportista, y la presión que supone sobre sí mismo. «Del deportista sólo vemos el rendimiento, no su esfuerzo ni lo que tiene en su cabeza. El miedo a que no confíen en sus cualidades o a un rendimiento no deseado. Son muchas horas y mucho sacrificio, y hay que saber sus frustraciones», concluye el entrenador.