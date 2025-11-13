El deporte tradicional asturiano mira a los colegios

José Luis González Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

José Álvarez 'Pola' lleva décadas trabajando para que los deportes tradicionales no caigan en el olvido. Las carreras de lecheres, la corta de troncos o el tiru al palu son algunas de las disciplinas que se engloban dentro de una categoría deportiva que mira a los colegios para tratar de recuperar al menos parte de la fuerza que tuvieron no hace tantos años. La tarea no es sencilla. «Si el apoyo institucional flojea es difícil, la mitad de la gente no lo conoce», explica este veterano integrante de la asociación Seis Conceyos, motor en Asturias de este tipo de iniciativas.

El trabajo que vienen desarrollando es intenso. Una muestra se vio el pasado fin de semana en Mieres, con la celebración del XXX Encuentro de Deportes Tradicionales Asturias-Euskadi. Más de veinte deportistas de diferentes especialidades se dieron cita en el colegio Aniceto Sela con un doble homenaje de por medio. Por un lado, a Ángel Álvarez 'Clipper', fallecido hace tres décadas y por quien se empezó a desarrollar esta iniciativa, y por otro a Joaquín Naredo, ya retirado tras una prueba celebrada precisamente en Mieres. Corte de troncos por parejas, carreras de lecheres, tronzón y levantamiento de piedras compusieron el cartel de una jornada que contó además con la participación de la banda de gaitas La Laguna del Torollu. Pero el trabajo no acaba ahí. Desde esta asociación están convencidos de que llevando estas actividades a los colegios e institutos podrán conseguir contar con más deportistas. «Los niños desconocen esto, pero quieren participar y les gusta».

Ampliar Levantadoras de piedras, en Mieres.

El problema que se encuentran llega cuando los chicos pasan al instituto. «Ahí se corta», explica Pola, quien apunta una iniciativa que pretenden impulsar de la mano de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para tratar de poner remedio a este problema. «Uno de los objetivos es que algún deporte tradicional entre en las competiciones deportivas de los colegios. Si no enganchamos a los críos, no hay capacidad de hacer nada».

Ampliar El cortador de troncos asturiano David Naredo.

Por ahora, desde la asociación recorren Asturias para tratar de enganchar a los más pequeños mientras miran al País Vasco, donde se han puesto en marcha iniciativas que han tenido éxito. «Tradición hay en todos lados. El País Vasco mantuvo vivo el deporte tradicional gracias a las apuestas, pero tienen el mismo problema que todos: la despoblación en los pueblos».

En la comunidad autónoma vasca han puesto en marcha otras iniciativas con las que tratar de potenciar estos deportes. Una de ellas es la creación de la fundación Susta Biz, que tiene entre sus objetivos programar cursos para iniciar a deportistas en estas disciplinas.

Ampliar Variedad. En el encuentro de Mieres se pudieron ver diferentes tipos de piedras.

La escuela

El ejemplo del País Vasco ya está comenzando a replicarse en Asturias. La asociación Seis Conceyos ha creado en Sariego una escuela de deporte tradicional que está comenzando a tomar velocidad. Con el cometido aún por delante terminar de poner a punto su bolera, desde esta entidad ya han comenzado a impartir cursos, aunque solo bajo demanda. «Hicimos alguna actividad y vino gente de colegios. Nuestra idea es contar con un calendario fijo y que en enero podamos estar trabajando con normalidad». El proyecto incluye además una parte expositiva donde se muestran elementos ligados a los deportes tradicionales. El que fuera preparador físico del Sporting Gerardo Ruiz es uno de los donantes de material para este museo. Todo para que los deportes tradicionales no caigan en el olvido.