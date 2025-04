«El deporte tiene unos valores que pueden ser muy útiles en la política»

CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 10 de diciembre 2019 | Actualizado 12/12/2019 04:18h. Comenta Compartir

Ángela Pumariega (Gijón, 1984) llegó a la ciudad a primera hora de la noche del lunes. Atrás quedaban más de doce horas de viaje en coche y más de 900 kilómetros, casi la mitad de ellos a una velocidad reducida (90 kilómetros por hora) al llevar un remolque con la embarcación, desde la localidad murciana de Santiago de la Rivera. Allí certificó el domingo su victoria absoluta en el Circuito Nacional de la clase snipe junto a su compañero Martín Bermúdez. No obstante, ese no fue el único título para la campeona olímpica del Real Club Astur de Regatas, que también se hizo con el triunfo en la categoría femenina. En su equipaje, una copa que le ha devuelto a la élite de la vela nacional y a recobrar la ilusión por afrontar nuevos proyectos en el futuro.

-¿Se le hacen cada vez más largos los viajes?

-Los que practicamos la vela estamos acostumbrados a traslados muy largos y de mucha duración. Llevamos muchas veces el velero con nosotros y eso nos retrasa mucho. Pero es nuestra 'herramienta' de trabajo.

-¿Qué significan para usted estos dos nuevos títulos?

-Es la recompensa al trabajo realizado durante este año. Estoy muy contenta sobre todo porque, después de la decepción de haber dejado la campaña olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vuelvo a conseguir otros éxitos y a sentirme muy cómoda navegando.

-¿Es complicado combinar su actividad como concejala del Ayuntamiento de Gijón e intentar mantener a un buen nivel en el plano deportivo?

-Es difícil, sin duda. Esta temporada no pudimos entrenarnos mucho y entramos en competición con la preparación justa. Por ello les doy más valor aún a los títulos que conseguí. Me costó mucho encontrar una rutina que me permitiese entrenarme para tratar de mantener la condición física necesaria para rendir en las regatas.

-¿Es difícil gestionar el tiempo con tantas obligaciones?

-Lo que más echo de menos es tener un 'planing' de la actividad diaria. Es vital para poder hacer un buen número de tareas durante una jornada. En política surgen muchas cosas sobre la marcha, por lo que el mayor problema que encuentro es poder gestionar el tiempo de la mejor forma posible y aprovecharlo al máximo.

-¿Los valores del deporte son aplicables a la política para mejorar la sociedad?

-El deporte tiene unos valores enormes que pueden ser muy útiles en la política y eso es una de las cosas que me gustaría transmitir. Sería un reto increíble.

-¿Cómo serán para usted los Juegos de Tokio 2020 tras abandonar su campaña olímpica?

-Los Juegos de Río apenas los seguí, pero los de Tokio llegarán en una situación diferente para mí. Tengo muchos compañeros que participarán, con los que he compartido muchas cosas durante estos últimos años. Me dolerá verlos al no estar con ellos, pero apoyaré a todo el equipo español desde donde esté. Ahora en el día a día tengo nuevos objetivos y los seguiré con nostalgia. Me gustaría estar allí. Acudir a unos Juegos Olímpicos es un gran objetivo y es difícil renunciar a un desafío tan grande.

-¿Echa de menos, entonces, la alta competición?

-Sí. Sobre todo porque antes dedicaba todo mi tiempo a competir y después de diez años cambiar de vida es complicado. Tenía toda mi vida organizada y sabía en cada momento del año lo que iba a hacer y dónde iba a estar entrenándome o compitiendo.

-¿Qué fue lo que más le atrajo cuando le propusieron entrar en política?

-Lo que me resultó más atractivo cuando me propusieron comenzar una actividad nueva como la política fue la posibilidad de trabajar por los demás y aportar cosas a mi ciudad. La política local, en este sentido, es la más gratificante porque tus propuestas son cercanas a los ciudadanos. Cada día más gente me comentan y me piden cosas para seguir mejorando.