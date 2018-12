«La derrota fue amarga, pero esperamos volver a intentarlo»

Todavía en el autocar, de regreso a Gijón, Sara González Lolo (Gijón, 1992) evita quedarse dormida para tratar de recuperarse del 'jet lag' lo antes posible. La Copa Intercontinental en Argentina ya ha quedado atrás, pero la competición no da un respiro y el resto de títulos estarán en juego en próximas fechas.

-¿Con qué sensaciones se queda tras este torneo?

-La derrota fue muy amarga. Nos costó llegar hasta allí, y después de todo el apoyo recibido por la gente para poder viajar y competir, habiendo pasado el escollo de la semifinal, que fue un partido duro que sacamos adelante, y en la final, no poder terminar de coronar la cima, sabe amargo. Pero supongo que valoraremos cada vez más lo que hemos hecho, donde estuvimos compitiendo, y esperando tener una próxima oportunidad para volver a intentarlo.

-Fue una estancia breve, pero ¿cómo se vive en Argentina el hockey sobre patines?

-Las cifras de espectadores en la final hablan por sí solas -más de 6.500 aficionados en las gradas-. Eso en Gijón es casi impensable para casi cualquier deporte, menos para el fútbol. Esto dice mucho de cómo viven el deporte en Argentina en general, les da igual que sea mayoritario o minoritario, van con su club, que es Concepción, a muerte. Se vive de manera espectacular.

-La semifinal fue intensa. ¿Eso pasó factura en la final?

-Sí. El cansancio no ayudó. No pasaron muchas horas entre un partido y otro. Nos faltó frescura, pero tampoco tuvimos nuestro día más inspirado. A veces toca jugar finales así, pero no pasa nada.

-Ahora casi no hay tiempo para asimilar todo lo vivido. El próximo fin de semana disputarán dos partidos más de la OK Liga.

-Sí, nos entrenaremos mañana y el viernes volvemos a meternos en el autocar para ir a Madrid y jugar, el sábado, contra el Alcorcón. Y el domingo, tenemos el partido contra el Cuencas Mineras. Esperemos que el cansancio y el tute no nos pasen factura, para poder irnos de vacaciones con los deberes bien hechos.